Непалдық альпинист Эверестке 30-рет көтерілді
ТАСС агенттігінің The Himalayan Times басылымына сілтеме жасап жазуынша, ол Гималай елінен шыққан абсолютті рекордшы Ками Ритадан ғана қалып отыр. Аталмыш спортшы тауға 32 рет көтерілген.
Ками Рита бұл жолғы өрлеуінің оның Эвересттегі соңғы сапары болуы мүмкін екенін айтып, 2026 жылы альпинистік мансабын аяқтап, одан әрі треккинг және басқа да белсенді демалыс түрлерімен айналысатынын жеткізген.
Мамандардың пікірінше, Пасанг Дава алдағы уақытта қазіргі рекордшының жетістігін де жаңартуы мүмкін.
Айта кетейік, қолайлы ауа райының арқасында 18 мамыр күні ғана Эверест шыңына 60-тан астам альпинист көтерілген. Олардың қатарында Қытай, АҚШ, Польша, Оңтүстік Африка, Ресей, Бразилия және Перу спортшылары болған.
