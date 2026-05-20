#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Әлем

Непалдық альпинист Эверестке 30-рет көтерілді

Непалдық альпинист Эверестке 30-рет көтерілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 13:22 Сурет: pixabay
49 жастағы непалдық альпинист Пасанг Дава әлемдегі ең биік шың - Эверестті (8848 м) 30-рет бағындырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС агенттігінің The Himalayan Times басылымына сілтеме жасап жазуынша, ол Гималай елінен шыққан абсолютті рекордшы Ками Ритадан ғана қалып отыр. Аталмыш спортшы тауға 32 рет көтерілген.

Ками Рита бұл жолғы өрлеуінің оның Эвересттегі соңғы сапары болуы мүмкін екенін айтып, 2026 жылы альпинистік мансабын аяқтап, одан әрі треккинг және басқа да белсенді демалыс түрлерімен айналысатынын жеткізген.

Мамандардың пікірінше, Пасанг Дава алдағы уақытта қазіргі рекордшының жетістігін де жаңартуы мүмкін.

Айта кетейік, қолайлы ауа райының арқасында 18 мамыр күні ғана Эверест шыңына 60-тан астам альпинист көтерілген. Олардың қатарында Қытай, АҚШ, Польша, Оңтүстік Африка, Ресей, Бразилия және Перу спортшылары болған.

Непалдық альпинист Эверестке 30-рет көтерілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 13:22

Сурет: Pasang Dawa Sherpa

Бұған дейін екі альпинист Эверестке шығуда жаңа рекорд орнатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
zakon.kz
17:58, Бүгін
Алматыда ескі жылу желілерін жаңарту жұмыстарына байланысты 2,5 айға жол учаскесі жабылады
Эверест шыңы, шаңғышы, альпенист
13:38, 17 қазан 2025
Америкалық альпинист алғаш рет Эвересттің солтүстік беткейінен шаңғымен түсті
Горы, горная местность, снег, мороз, выпавший снег, выпал снег, снег в горах, снежные горы, снежные вершины, лавина, лавиноопасные районы
12:34, 04 желтоқсан 2024
Жаңа Зеландия тауларында үш альпинист із-түссіз жоғалып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:37, Бүгін
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Бүгін
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Бүгін
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Бүгін
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: