Сауд Арабиясы мұнайға жеңілдік жариялады
"Газета.ru" басылымының мәліметінше, мемлекеттік Saudi Aramco компаниясының жаңа баға тізіміне сәйкес, тамыз айында Arab Light маркалы мұнай Азиядағы сатып алушылар үшін барреліне 11 доллардан сатылатын болады.
Бұл баға аймақтық эталондық көрсеткішпен салыстырғанда барреліне 1,50 доллар көлеміндегі жеңілдікпен белгіленген.
Сарапшылардың айтуынша, Таяу Шығыстан мұнай жеткізу көлемінің алдағы уақытта күрт артуы күтіліп отыр. Соның салдарынан ұсыныс Азиядағы мұнай өңдеу зауыттарының сұранысынан асып кетуі мүмкін. Осы жағдай өңірдегі мұнай бағасының төмендеуіне әсер етуде.
Сонымен қатар, Saudi Aramco компаниясы Парсы шығанағындағы Рас-Таннура портынан экспортты қайта бастағаннан кейін мұнай жөнелту көлемін едәуір ұлғайтты. Қазіргі таңда компанияның экспорт көлемі Ирандағы қақтығыс басталғанға дейінгі деңгейдің шамамен 90 пайызына жеткен.
Мұнай бағасы маусым айының ортасынан бастап арзандай бастады. Бұған Иран мен АҚШ арасындағы әскери іс-қимылдарды тоқтату және Ормуз бұғазын қайта ашу туралы келісімнің жасалуы себеп болды.
Содан бері Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 71 доллардан төмендеп, ақпан айының соңындағы деңгейге қайта түсті. Дәл сол кезеңде АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери науқанын енді ғана бастаған болатын.