ЕО Сеутадағы миграциялық дағдарысқа байланысты шұғыл кеңес өткізеді
Испания билігінің мәліметінше, шекараны кесіп өту әрекеті кезінде кемінде 67 адам қаза тапқан. Олардың бір бөлігі суға батып көз жұмса, енді бірі толқыннан қорғайтын бөгет үйінділерінің астында қалған. Билік мигранттардың жаппай өту әрекеті тоқтатылғанын хабарлады: түн ішінде жаңа жаппай өту жағдайлары тіркелмеген. Сонымен қатар шекара бойында ұзындығы 500 метр болатын жүзбелі қоршау орнатыла бастады, деп жазады The Guardian.
Оқиға ЕО ішінде үлкен пікір қайшылығын тудырды. Италия мен Дания Испанияның әрекетін сынға алды. Ал Рим Испаниямен Шенген келісімінің қолданылуын бір айға тоқтатқанын мәлімдеді. Мадрид бұл шешімді әділетсіз деп бағалады. Испания премьер-министрі Педро Санчес ЕО-дағы елдердің басым бөлігі қолдау білдіргенін, алайда кейбір серіктестер "жалған ақпарат таратып", саяси мүдделерді басшылыққа алып отырғанын айтты. Оның сөзінше, әскер араласқаннан кейін мигранттардың басым бөлігі Мароккоға қайтарылған.
Сенбі күнгі кездесуде ЕО өкілдері Одақ ішіндегі алауыздықты күшейту мақсатында жалған ақпарат тарату әрекеттері болуы мүмкін деген хабарламаларды да талқылады.
Шиеленіске қарамастан, Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен заңсыз миграциямен күресуде ынтымақтастық пен Еуропаның ортақ ұстанымы қажет екенін атап өтті. Франция да Испанияны Шенген аймағынан шығару идеясын қолдамайтынын мәлімдеді.
Испания билігі Сеутадағы жағдай біртіндеп тұрақталып келе жатқанын хабарлады. Алайда автономия басшысы Хуан Хесус Вивастың айтуынша, қалада әлі де бірнеше мың мигрант бар, сондықтан қауіпсіздік шаралары күшейтілген күйінде сақталып отыр.