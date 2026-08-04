#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Әлем

Молдовада электр энергиясы мен суды тұтынуға шектеу енгізіледі

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 10:28 Фото: pexels
Молдова билігі елде энергетикалық дағдарыстың алдын алу және Днестр өзеніндегі су деңгейінің төмендеуінен туындайтын қауіптерді азайту мақсатында жаңа шектеу шараларын бекітті. Тиісті шешімдерді премьер-министр Василе Тофанның төрағалығымен өткен Дағдарыстық жағдайларды басқару жөніндегі ұ

Министрлер кабинеті сайтындағы мәліметке сәйкес, тиісті шешімдерді премьер-министр Василе Тофанның төрағалығымен өткен Дағдарыстық жағдайларды басқару жөніндегі ұлттық комиссия қабылдады. Оған сүйенсек, елде электр энергиясын тұтынуды қысқартуға бағытталған бірқатар шаралар енгізіледі.

Атап айтқанда, кешкі ең жоғары жүктеме уақыты – сағат 18:00-ден 22:00-ге дейін электр энергиясын экспортқа коммерциялық жеткізуге шектеу қойылады.

Сонымен қатар:

  • қоғамдық ғимараттар мен сауда нысандарының иелеріне ішкі жарықтандыруды кемінде 30 пайызға қысқарту ұсынылды;
  • түнгі уақытта сәндік және жарнамалық жарықтандыруды толық өшіру қажет болады;
  • электр энергиясын көп тұтынатын кәсіпорындарға энергияны көп қажет ететін өндірістік үдерістерді түнгі уақытқа ауыстыру ұсынылды.

Бұдан бөлек, билік жаңартылатын энергия көздері нысандары мен энергия жинақтау жүйелерін электр желісіне қосуды жеделдетеді. Сондай-ақ мемлекеттік Energocom компаниясы Румыниядан, Украинадан және басқа да қолжетімді нарықтардан қосымша электр энергиясын жеткізушілерді іздестірумен айналысады.

Ал Днестр өзеніндегі су деңгейінің айтарлықтай төмендеуіне байланысты ауыз суды және жерүсті су көздерін басым емес мақсаттарға пайдалануға уақытша шектеулер енгізілді. Атап айтқанда көшелерді жууға, бассейндерді сумен толтыруға, басқа да шұғыл емес қажеттіліктерге су пайдалануға шектеу қойылады.

Ал ауыл шаруашылығы алқаптарын суару үшін Днестр өзенінен су алуға тек түнгі сағат 21:00-ден таңғы 06:00-ге дейін ғана рұқсат етіледі. Егер өзендегі су деңгейі одан әрі төмендей берсе, билік су алуды уақытша тоқтату туралы шешім қабылдауы мүмкін.

Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар баламалы су көздерін әзірлеп жатыр. Қажет болған жағдайда тұрғындарға арнайы су таситын автоцистерналар арқылы ауыз су жеткізу ұйымдастырылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қанат Бозымбаев, Нидерланды ғалымдары, су тасқыны қаупін басқару
21:18, 13 мамыр 2024
Нидерланды ғалымдары еліміздегі су тасқыны қаупін басқарудың жоспарын әзірлеп жатыр
Уголь, добыча угля, горнодобывающая промышленность
14:33, 08 қазан 2024
Отын қоймаларында көмір мен мазут қоры жеткілікті көлемде жинақталған — Алмасадам Сәтқалиев
Премьер-Министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен кеңесте әлеуметтік нысандар мен инфрақұрылымды қалпына келтіру, сондай-ақ су тасқыны салдарынан зардап шеккендерге тұрғын үй салу және сатып алу мәселелері қаралды.
16:47, 16 тамыз 2024
Бектенов қалпына келтіру жұмыстары туралы: Мемлекет басшысы алға қойған міндет мерзімінде орындалуы тиіс
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимур Пирназаров
12:58, Бүгін
Казахстанский боксёр Пирназаров проведёт бой с опытным американцем Киддом в Майами
Где можно будет посмотреть матч &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot; в Лиге чемпионов
12:41, Бүгін
Где можно будет посмотреть матч "Левски" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Томаш Махач
12:31, Бүгін
Чемпион Олимпиады Томаш Махач примет участие на турнире ATP 250 в Алматы
Тренерский штаб и игроки ХК &quot;Барыса&quot;
12:10, Бүгін
Telegram-канал "Штаб хоккеиста" включил "Барыс" в число претендентов на плей-офф КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: