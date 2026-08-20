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Әлем

АҚШ-та ішек инфекциясы өршіп тұр: 15 мыңнан астам адам ауырды

іш, ішек құрылысы ауруы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 13:14 Сурет: pexels
АҚШ-та мамыр айының басынан бері циклоспора жұқтырған 15 716 жағдай тіркелді. Ауру 47 штатта анықталған. 828 адам ауруханаға жатқызылып, екі адам қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар ауру санының өсуін, Орталық Мексикадан әкелінген және кейін кері қайтарылған айсберг салатына байланысты індетпен байланыстырып отыр. АҚШ Ауруларды бақылау және алдын алу орталығы (CDC) әзірге жұқтыру көзі анықталмаған басқа да жағдайларды тексеріп жатыр.

"Шетелге сапар кезінде ауру жұқтырған адамдар арасында тағы 1 681 жағдай тіркелді. 61 науқас ауруханаға жатқызылды, өлім жағдайлары тіркелген жоқ", – делінген хабарламада.

Циклоспориаз ішекке әсер ететін Cyclospora паразитінен туындайды. Адам оны ластанған тағам немесе су арқылы жұқтыруы мүмкін.

Сонымен қатар ауру жұқтырғандардың барлығы бірдей дәрігерге жүгінбейтіндіктен, нақты жағдайлар саны ресми статистикадан әлдеқайда көп болуы мүмкін.

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Гүлай Ашекова
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