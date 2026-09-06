#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
456.56
530.52
5.28
Әлем

Путинмен бірге өткен үш сағат: Трамптың өкілдері Мәскеуде неғып жүр

Кездесу, АҚШ, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мәскеу, Владимир Путин, Украина, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 11:46 Сурет: видеодан алынды
АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткофф пен Джаред Кушнер Мәскеуде Владимир Путинмен кездесіп, олар жүргізген келіссөз үш сағаттан аса уақытқа созылды. Енді америкалық саясаткерлер шиеленісті реттеу мүмкіндігі талқысын жалғастыру үшін Киевке аттанады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Путин мен АҚШ өкілдерінің кездесуі 5 қыркүйекте Кремльде өтіп, 3 сағат 10 минутқа созылды. Ресей тарапынан келіссөзге президенттің көмекшісі Юрий Ушаков пен тікелей инвестициялар қорының басшысы Кирилл Дмитриев қатысты.

Кездесу басында Путин жағдайдың әлі де күрделі екенін атап өтті, алайда АҚШ президенті Дональд Трамптың арағайындық күш-жігері мен америкалық келіссөзшілердің жұмысына оң баға берді.

"Мұндай сипаттағы байланыстар, сөзсіз, әрқашан пайдалы. Бұл ретте, әрине, арағайындық деңгейі, онымен айналысатындарға деген сенім өте маңызды", – деді Путин.

Юрий Ушаковтың айтуынша, келіссөздер "мазмұнды, сындарлы, мейілінше ашық және сенімді" өтті. Талқы түскі ас кезінде бейресми жағдайда да жалғасты.

Басты тақырып Украина төңірегіндегі қақтығысты реттеу болды. Ресей тарапы америкалық өкілдерге жағдайға қатысты өз бағасын жеткізіп, қақтығыстың түпкі себептерін жою қажеттігін мәлімдеді. Сондай-ақ Путин Вашингтонмен бірлесіп саяси-дипломатиялық шешім жолдарын іздестіруді жалғастыруға дайын екенін растады.

Ушаковтың айтуынша, Уиткофф пен Кушнер шиеленісті реттеудің ықтимал жолдары туралы "бірқатар ой-пайымдарды" ұсынып, соғыс қимылдарын мүмкіндігінше тезірек тоқтатуға мүдделі екендіктерін білдірген.

Кремль мәліметінше, америкалық келіссөзшілер Мәскеуде алған бағалаулар мен ұсыныстарды 6 қыркүйекте Киевте өтетін кездесулерде жариялауды көздеп отыр.

CNN мәліметінше, бұл - Уиткофф пен Кушнердің қақтығыс басталғалы бері Украина астанасына жасайтын алғашқы сапары болмақ. Украина президенті Владимир Зеленский бұған дейін оларды күтіп отырғанын және "мазмұнды әңгімеге" дайын екенін мәлімдеген болатын.

Қақтығысты реттеуден бөлек, тараптар экономикалық ынтымақтастық пен ықтимал ірі ресейлік-америкалық жобаларды талқылады. Келіссөз қорытындысы бойынша Ушаков Уиткофф пен Кушнер арқылы байланыстар, сондай-ақ Ресей мен АҚШ президенттерінің жеке байланыстары өз күшінде екенін мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Кездесу, Мәскеу, Владимир Путин, Стивен Уиткофф
19:55, 25 сәуір 2025
Мәскеуде Владимир Путин мен Стивен Уиткофтың кездесуі өтті
Путин, Уиткофф, Кремль
18:33, 06 тамыз 2025
Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффты қабылдады
Кездесу, Астана, Режеп Тайып Ердоған, Владимир Путин
22:49, 24 маусым 2024
Ердоған Украинадағы шиеленісті реттеу мәселесін талқылау үшін Астанада Путинмен кездесуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
14:13, Бүгін
Наставник "Каспия" Эсатов извинился перед болельщиками после разгрома от "Кайрата" в КПЛ
Турнир по тогыз-кумалак на играх кочевников
13:43, Бүгін
32 "золота" завоевала сборная Казахстана на завершающихся Всемирных играх кочевников
Уразбахтин выходит из автобуса
13:19, Бүгін
Уразбахтин остался удовлетворён итогами матча "Кайрата" против "Каспия" в КПЛ
Футболисты &quot;Астаны&quot; обнимаются
12:56, Бүгін
Футболисты "Астаны" требуют погасить долги по зарплате до 7 сентября – инсайд
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: