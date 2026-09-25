Жалақысын ала алмаған ер адам миллиард теңгенің тауарын өртеп жіберді
Hindustan Times мәліметінше, бейнебақылау камераларына ер адамның түнде дүкендердің бірінің жанындағы мата бумаларын сіріңкемен өртегені түсіп қалған.
Өрт сауда кешеніне тез тараған.
Салдарынан 14 сауда павильоны толығымен жанып кетті. Полицияның бағалауынша, жалпы шығын шамамен 2,5 млн долларды (1 млрд 104 млн 399 мың 500 теңге) құраған.
Күдікті – Винод Пандит Савле. Ол базардағы дүкендердің бірінде шамамен үш ай жұмыс істеген. Ер адам бұл жұмысқа 2026 жылдың сәуірінде орналасып, маусым айында жұмыстан кеткен.
Ер адам басқа есепшімен және жұмыс берушімен жанжалдасқаннан кейін жұмыстан кеткенін мойындады. Оның айтуынша, жұмыс беруші оның жұмысына көңілі толмайтынын айтқан.
Өрт қоюға ер адамның өзіне тиесілі ақшаның төленбеуіне байланысты реніш білдіруі себеп болған.