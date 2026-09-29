Сегіз жасар бала металл іздегіштің көмегімен жұмбақ жағдайда жоғалған кемені тапты
The Daily Galaxy басылымының мәліметінше, металл іздегішін қаптамадан шығарған балалардың көпшілігі қазына толы сандықты немесе көне кеменің қаңқасын тауып алуды армандайды.
2023 жылы сол кезде сегіз жаста болған Лукас Атчисон туған күніне сыйға алған металл іздегішін Онтариодағы Годерич қаласының маңындағы Пойнт-Фармс провинциялық саябағына отбасымен барған сапарына алып барған.
Құрылғыдан түскен алғашқы белгі баланы болат шегеге алып келді. Оның әкесі Джейсон бұл жергілікті қайықтарды байлауға пайдаланылатын шеге болуы мүмкін деп болжап, әрі қарай жүре беруге дайын болған. Алайда Лукас бұған келіспеді.
Арада уақыт өтіп, 10 жасқа келгенде де ол сол жерді қазуды жалғастыру керек екенін айтып, табандылық таныта берді. Сөйтсе, шеге ағаштың бір бөлігіне бекітілген екен, ал оның астында тағы бірнеше шеге жатқан.
Джейсон табылған зат туралы саябақ қызметкерлеріне хабарлап, зерттеу жүргізу үшін коммерциялық емес еріктілер ұйымы — Онтарио теңіз мұрасы комитетіне (OMHC) жүгінді. Кез келген археологиялық қазбадағыдай, жұмысқа кіріспес бұрын рұқсат алу мен дайындыққа біраз уақыт кеткен.
Осы айдың басында OMHC еріктілері зерттеу жұмыстарына кірісіп, кеменің қалдықтарын тапты. Теңіз археологы Скарлетт Янусас кеменің берік конструкциясын көрсететін қос шпангоуттарға назар аударып, оның шхуна — ағаштан жасалған, екі діңгекті желкенді кеме екенін айтты.
Қазір жұмыс екі бағытта жүргізіліп жатыр. Оқиға орнында еріктілер суға батқан кеменің жоғарыдан көрінісі мен бүйірлік сызбасын қоса алғанда, толық сызбаларын жасайды. Ал басқа жерде мамандар XIX ғасырдағы кемелерді сақтандыру талаптарын зерттейді.
Лукастың нақты қандай кемені тапқаны әзірге ресми түрде расталған жоқ. Дегенмен негізгі болжам бойынша, бұл — Пенсильвания штатындағы Эри қаласында жасалған "Сент-Энтони" шхунасы.
Кеме Чикагодан Буффалоға бидай тасымалдап бара жатқан кезде Гурон көлінде, Годерич жағалауында апатқа ұшыраған.
1856 жылғы 30 қазандағы "Buffalo Daily Republic" газетінің хабарлауынша, бидай тиелген Эриде жасалған шхуна Годерич маңындағы жағалауға шығып қалған.
Сол газеттің 26 қарашадағы санында "Сент-Энтони" кемесіне көмекке шыққан "Fashion" буксирін қатты дауыл Бейфилдке қарай алып кетіп, оның құм қайраңына соғылғаны жазылған.
Осы уақытта шхуна әлі де қайраңда тұрып қалған. Оның астық тиелген жүгі кеменің түбін тесіп кеткен. Газетте кемені қайраңнан алып шығуға болады деген болжам айтылғанымен, бұл жүзеге аспаған.
Кеменің кем дегенде бір бөлігі Лукас металл іздегішімен келгенге дейін жер астында көміліп жатқан.
Мұқият зерттелгеннен кейін кемені қайтадан жер астына көму жоспарланып отыр.
Бұған дейін археологтардың ауылдың астынан 1800 жылдық, ішінде ондаған мың асыл бұйымы бар ыдыс тапқаны хабарланған еді.