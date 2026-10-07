Израиль Flydubai ұшағындағы оқиғаға қатысты алдын ала тергеу жүргізді
Gazeta.ru басылымының мәліметінше, тергеу қорытындысы бойынша Көлік министрі Мири Регев Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің басшысы Шмуэль Бен-Эзраға үндеу жасап, "Flydubai рейсінде болған жағдайға ұқсас террорлық шабуылдардың қаупін азайту немесе олардың алдын алу үшін шұғыл шаралар қабылдауға" шақырды.
Бір күн бұрын АҚШ президенті Дональд Трамп Flydubai ұшағындағы оқиғаға Иран жауапты деп санай ма деген сұраққа жауап беріп, осы пікірді ұстанатынын растаған.
30 қыркүйекте Flydubai ұшағы басып алынғаны туралы дабыл беріп, радардан жоғалып кеткен. Кейін ұшақ Сауд Арабиясына шұғыл қонған.
Алдын ала мәлімет бойынша, екінші ұшқыш әуе кемесін апатқа ұшыратуға әрекет жасаған. Алайда ұшақ капитаны оған кедергі келтіріп, өзі ауыр жарақат алған. Шабуыл жасаған адамды залалсыздандыруға жолаушылар да көмектескен.
Израиль билігі бұл оқиғаның террорлық акт болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Бұған дейін Flydubai ұшағын басып алуға әрекет жасалғанына қатысты жаңа мәліметтер пайда болғаны хабарланған болатын.