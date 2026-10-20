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Әлем

Төртінші талпыныстан кейін Румынияда жаңа үкімет құрылды

Төртінші талпыныстан кейін Румынияда жаңа үкімет құрылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 23:06 Сурет: pexels
Румыния саясаткерлері бірнеше айға созылған саяси белгісіздіктен кейін жаңа үкіметтің құрамын бекітуге келісті. Парламент 55 жастағы дипломат Лука Никулеску бастаған министрлер кабинетін төртінші талпыныста мақұлдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылған құрамды 280 депутат пен сенатор қолдады. Оны мақұлдау үшін кемінде 233 дауыс қажет болған. 58 парламент мүшесі қарсы дауыс берді. Енді үкімет мүшелері ел президенті Никушор Данның алдында ант қабылдауы керек, деп хабарлайды Румынияның TVR телеарнасы.

"Мемлекет басшысы ұзаққа созылған саяси дағдарысты еңсеру мақсатында Никулескудің кандидатурасын 5 қазанда ұсынды. Премьер-министр болып тағайындалғанға дейін ол журналист, кейін дипломат болып жұмыс істеп, Румынияның Франциядағы және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымындағы өкілі қызметін атқарды", – делінген хабарламада.

Айта кетейік, жаңа үкіметтің құрамына Социал-демократиялық партияның өкілдері мен тәуелсіз мамандар кірді. Парламенттегі өзге саяси күштер үкіметті қолдауға келіскенімен, оның жұмысына тікелей араласпайтын болды.

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Айдос Қали
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