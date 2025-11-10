Президентке деген халық сенімінің жоғары деңгейі тұрақты түрде сақталып отыр - сауалнама
Қазақстан стратегиялық зерттеу институты бұл көрсеткіш соңғы бірнеше жылда тұрақты түрде сақталып келе жатқанын әрі ол қоғам тарапынан елді жаңғырту мен жаңарту бағытын қолдау үрдісінің тұрақтылығын көрсететінін нақтылайды.
"Сенімнің ең жоғары деңгейі жастар арасында тіркеліп отыр (90,1%). Респонденттер неғұрлым жас болған сайын, олардың президентке сенімінде жаңашылдықтан, өзгерістерден үміті жоғары. Ал аға буын жасы ұлғайған сайын, керісінше, бұл өзгерістердің олардың қалыптасқан өмір салтын бұзбағанын қалайды. Осы көңіл-күйлердің тоғысуы бүгінде азаматтардың басым бөлігін біріктіріп отырған тұрақты жаңару бағытына сүйеніш болып отыр", делінген зерттеуде.
Сурет: kisi.kz
Сондай-ақ зерттеуде халықтың президентке сенім деңгейі білім деңгейінің жоғарылауымен қатар өсіп отыратыны көрсетілген. Білім деңгейі жоғарылаған сайын адамдар реформалардың бағыт пен логикасы бар екенін, олардың кездейсоқ емес, жүйелі әрі саналы түрде жүзеге асып жатқанын көбірек сезінеді.
"Президентке деген сенімнің жоғары деңгейі тек қана қала тұрғындары арасында ғана емес (85%), ауыл тұрғындары арасында да сақталып отыр (87,6%). Ауыл тұрғындары дәстүрлі түрде мемлекетпен іс жүзінде, яғни инфрақұрылым, бағдарламалар мен төлемдер арқылы тығыз байланысты. Ал қала тұрғындарының сенімі рационалды сипатта болып, өзгерістерді жүйе ретінде қабылдауымен көбірек байланысты. Сондай-ақ, президентке ерлер де, әйелдер де тең дәрежеде сенім білдіреді. Тұрақтылық пен ертеңгі күнге қатысты сенімде тек ерлерге тән, не тек әйелдерге тән көзқарас жоқ, керісінше "мемлекеттің бағыты берік сақталуы тиіс" деген ортақ түсінік бар", делінеді сауалнама қорытындысында.
Осылайша, қоғамдағы сенімнің әлеуметтік портреті ел ішіндегі келісім мен тұтастықты айқындайды. Әр әлеуметтік топ сенімнің себептерін өзінше түсіндірсе де, барлығының ортақ тілегі бір – Қазақстанның тұрақты, сабақтастығы сақталған әрі әділетті дамуы.
Айта кетсек, әлеуметтанулық сауалнама ҚСЗИ тапсырысымен 2025 жылғы 3 қазан мен 5 қараша аралығында жүргізілді. Іріктеме көлемі 8000 респондентті құрайды. Сауалнамаға 17 облыс пен 3 республикалық маңызы бар қала – Астана, Алматы және Шымкент қалаларының 18 жастан асқан респонденттері қатысты.
