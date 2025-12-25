БҚО-ның Бөрлі ауданындағы Кеңтүбек ауылында жаңа спорт залы пайдалануға берілді
Ашылу салтанатында сөйлеген сөзінде облыс әкімі Нариман Төреғалиев Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз Жолдауларында ауылдардың әлеуетін арттыру, өңірлерді дамыту және тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту мәселелеріне ерекше мән беріп келе жатқанын атап өтті.
"Кеңтүбек ауылында ашылып отырған бұл спорт залы – елді мекендерді дамытуға бағытталған жүйелі жұмыстардың нақты нәтижесі. Мұндай нысандар ауыл жастарының спортпен тұрақты айналысуына, уақытын тиімді өткізуіне және денсаулығын нығайтуына мүмкіндік береді", – деді өңір басшысы.
Сурет: Мәди Файзоллаұлы
Аталған спорт нысаны Карашыганак Петролеум Оперейтинг Б.В. компаниясының әлеуметтік инвестициялық міндеттемелері аясында салынды. Компанияның өңірлерді әлеуметтік дамытуға бағытталған қолдауы ауылдық жерлерде спорт инфрақұрылымын кеңейтуге ықпал етіп келеді.
Сурет: Мәди Файзоллаұлы
Құрылыс жұмыстарын БатысМунайСтрой ЖШС жүзеге асырды. Нысан белгіленген мерзімде аяқталып, пайдалануға берілді.
Сурет: Мәди Файзоллаұлы
Спорт залы бір қабатты ғимараттан және оған жапсарлас әкімшілік-тұрмыстық корпусынан тұрады. Ғимараттың жалпы ауданы – 1 030 шаршы метр, жер учаскесінің аумағы – 6 524 шаршы метр. Спорт залының өткізу қабілеті бір мезетте 464 адамды құрайды, бұл ауыл тұрғындары мен жастардың спортпен жүйелі түрде шұғылдануына кең мүмкіндік береді.
Сурет: Мәди Файзоллаұлы
Жаңа спорт залы Кеңтүбек ауылының спорттық өмірін жандандырып, болашақта жас спортшыларды тәрбиелеуге және ауыл тұрғындарының денсаулығын нығайтуға қызмет ететін маңызды нысанға айналды.
Ақпаратты "БатысМұнайҚұрылыс" Сервистік Компаниясы" ЖШС ұсынды.