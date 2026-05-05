Баспасөз хабарлары

Ауыл шаруашылығы саласына $650 млн: Берік Асылов түрік инвесторымен кездесу өткізді

Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Берік Асылов &quot;Alsera KZ&quot; ЖШС-нің директоры Гюнай Гокалпты қабылдады., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 16:16 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Берік Асылов "Alsera KZ" ЖШС-нің директоры Гюнай Гокалпты қабылдады.

Компания жеті түрлі салада жұмыс істейтін және 7,5 мың қызметкерді біріктіретін "Alarko Holding A.S." түрік кәсіпорнының еншілес ұйымы болып табылады.

Әңгімелесу барысында инвестор жалпы инвестиция сомасы 650 миллион АҚШ долларын құрайтын Шымкент қаласында орналасқан заманауи жылыжай кешенін салу және пайдалану жобасын ұсынды.

Жоба жыл бойы көкөніс өндіруге бағытталған және жоғары әлеуметтік-экономикалық әлеуетке ие. Ол жаңа жұмыс орындарын құруға, озық агротехнологияларды енгізуге және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ тараптар шетелдік экспорттаушыларға оңайлатылған рұқсат беру рәсімдеріне байланысты отандық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін туындайдын экономикалық тәуекелдерді талқылады.

Инвестор жобаны барлық кезеңдерде сүйемелдеуді қамтамасыз ететін Бас прокуратураның Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті және аумақтық прокуратура органдарымен өзара іс-қимылдың оң тәжірибесін атап өтті.

Берік Асылов инвесторлардың құқықтарын қорғау негізгі басымдық болып қала беретінін атап өтті. Комитет бизнестің үндеулеріне жедел ден қоюды, құқықтық сүйемелдеуді және әкімшілік кедергілерді жоюды қамтамасыз етеді.

Бас Прокурордың айтуынша, белсенді қадағалау және тәуекелдердің цифрлық мониторингі тетіктерін енгізу Қазақстанда тұрақты және болжамды инвестициялық орта қалыптастырады.

Кездесу қорытындысы бойынша инвестор көтерген мәселелерді мемлекеттік органдармен бірлесіп зерделеу және бизнес пен ұлттық экономика мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ететін жүйелік шешімдерді әзірлеу тапсырылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
