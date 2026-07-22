"Ауыл – ел бесігі": Қызылорда облысында екі жаңа спорт кешені ел игілігіне берілді
Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, алдымен Қожабақы ауылындағы жаңа дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ашылу рәсіміне қатысқан аймақ басшысы аймақ басшысы тұрғындарды құттықтап, елді мекендерде кәсіби және бұқаралық спортты дамытудың маңыздылығын атап өтті.
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы: "Ауыл – біздің алтын бесігіміз. Ауылдағы тіршілік сапасын жақсартпай, жалпыұлттық дамуды елестету мүмкін емес" деген болатын. Бүгін Өздеріңізбен бірге "Ауыл – ел бесігі" бағдарламасы аясында Қожабақы ауылында салынған жаңа дене шынықтыру-сауықтыру кешенін ашуға жиналдық. Бір күнде 100 адамды қабылдауға қауқарлы заманауи кешенде бокс, грек-рим күресі, волейбол, футбол және баскетбол сынды спорт түрлерімен айналысуға болады. Бұл ауыл жастарының бұқаралық спортпен тұрақты шұғылдануына, салауатты өмір салтын қалыптастыруға, болашақ чемпиондарды тәрбиелеуге жол ашады деп сенемін", - деді облыс әкімі.
Жұмыс сапары аясында облыс әкімі Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Бекарыстан би, Майдакөл және Ү.Түктібаев елді мекендерінің тұрғындарымен кездесіп, халықтың ұсыныс-пікірлерін тыңдады.
Сонымен қатар, осы күні Әйтеке би кентінде де "Ауыл – ел бесігі" бағдарламасы аясында салынған жаңа дене шынықтыру-сауықтыру кешені пайдалануға берілді.
Салтанатты рәсімде сөз сөйлеген облыс әкімі өңірде кәсіби және бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөлініп отырғанын атап өтті.
"Мемлекет басшысының қолдауымен бүгінгі пайдалануға беріліп отырған бұл кешенде қазақ күресі, дзюдо, үстел теннисі, волейбол, футбол, гандбол және баскетбол секілді спорт түрлерімен айналысуға барлық жағдай жасалған. Нысан бір күнде 150 спортшыны қабылдай алады. Бұл жерден еліміздің абыройын халықаралық ареналарда асқақтататын чемпиондар тәрбиеленіп шығады деп сенеміз", – деді аймақ басшысы.
Айта кетейік, Мемлекет басшысының, Үкіметтің қолдауымен 2022 жылдан бері өңірде 200-ден астам әлеуметтік нысан бой көтерді. Оның 27-сі - спорт кешені, бүгінде ел игілігіне айналды. Бұдан бөлек, Қызылорда қаласында 11 мың орындық "Қайсар Арена" стадионы, "Теннис орталығы", Инклюзивті спорт кешені пайдалануға берілді.
"Қазақстан халқына" қоғамдық қорының қолдауымен Шиелі, Жалағаш аудандарында жаңа спорт кешендері ашылды.
Бүгінде облыс орталығында "Қызылорда Арена" көпбейінді спорт кешенінің, "Қайсар" футбол клубы академиясының құрылысы қарқын алды.