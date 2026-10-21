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Баспасөз хабарлары

Жарқыраған Ақжан: Астанада туған ерекше жылқы несімен таңғалдырады?

Ақжан, Астана, ақалтеке, бие, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 19:13 Сурет: Instagram/tokayev_online
Астанада Ақжан есімді ерекше ахалтеке биесі өсіп келеді. Оның жүні күн сәулесіне шағылысып, металл тәрізді жылтыр реңкке ие болады. Ұсынылған сипаттамаға сәйкес, ахалтеке тұқымында сирек кездесетін изабелла түсті жылқы жалпы санының шамамен 3 пайызын ғана құрайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақжан 2025 жылғы 30 наурызда Қазақстан астанасында дүниеге келген. Оның ата-анасы – таза қанды ахалтеке жылқылары Гаунтлы мен Табыс. Жас биенің есімі "Таза жан" деген мағынаны білдіреді.

Ақжанның басты ерекшелігі – оның ерекше сыртқы келбеті. Ашық түсті жүні күн сәулесін шағылыстырып, алтын түстес, металл немесе атлас тәрізді реңкке енеді. Дәл осындай ерекше жылтыр ахалтеке тұқымының айрықша белгілерінің бірі саналады.

Ақжан, Астана, ақалтеке, бие, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 19:13

Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Әсем әрі төзімді

Ахалтеке жылқылары сымбатты дене бітімімен танымал. Олардың мойны ұзын, басы ықшам әрі әсем, терісі жұқа, денесі шымыр, аяқтары күшті келеді.

Алайда сыртқы нәзіктігінің артында зор төзімділік жатыр. Бұл тұқым Орталық Азияның қатал табиғи жағдайларында қалыптасқан. Мұндай ортада жылқылар ұзақ қашықтықтарды жүріп өтуге, аптап ыстыққа төзуге және азық пен су тапшы кезеңдерді еңсеруге бейімделген.

Ахалтеке жылқылары сезімталдығымен және адамға бауыр басу қабілетімен де ерекшеленеді. Олар дөрекі күшке қарағанда сабырлы, ұқыпты әрі бірізді қарым-қатынасқа жақсы жауап береді.

Дене бітімі мен физикалық мүмкіндіктерінің арқасында бұл тұқым өкілдері ат спортының түрлі бағыттарында – ат үйрету мен кедергілерден секіруден бастап, үшсайыс пен ұзақ қашықтыққа шабуға дейінгі жарыстарға қатысады.

Ұлы даладан заманауи Астанаға дейін

Ақжанның тарихы Қазақстанның қазіргі астанасының дамуымен астасып, ерекше мәнге ие болады.

Бірнеше онжылдық ішінде Астана шағын облыс орталығынан заманауи сәулетімен, кең даңғылдарымен және жаңа тұрғын аудандарымен ерекшеленетін ірі қалаға айналды.

Сонымен бірге жылқы қазақ мәдениетінде әлі де айрықша орын алады. Ғасырлар бойы ол дала тұрғындарының күнделікті өміріндегі ажырамас серігі болды. Жылқы алыс қашықтықтарды еңсеруге, шаруашылық жүргізуге, сауда жасауға және туған жерді қорғауға көмектесті.

Сондықтан жас ахалтеке биесінің тарихы – сирек кездесетін жылқы тұқымы туралы әңгіме ғана емес. Ақжан – Ұлы даланың тарихи мұрасы мен заманауи Астананы байланыстыратын жарқын бейне. Мұнда ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлер жаңа қалалық нышандармен қатар өріліп жатыр.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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