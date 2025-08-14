Бектенов Қырғызстандағы қазақстандық шипажайлардың құрылыс барысымен танысты
Келген бетте Премьер-министр Олжас Бектенов "Қазақстан" шипажайының жаңа ғимаратының құрылыс алаңында болып, ҚР ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова, туризм және спорт вице-министрі Серік Жараспаев пен ҚР Президенті Іс басқармасы медициналық орталығының басшысы Алексей Цойдың Қырғызстанда орналасқан қазақстандық курорттық-рекреациялық төрт нысанның жағдайы туралы баяндамаларын және инвесторлармен серіктестікте оларды кезең-кезеңімен жаңғырту жоспарларын тыңдады.
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министрге "Қазақстан" шипажайының жаңа ғимараты құрылысының жоспарлы түрде жүргізіліп жатқаны: демонтаждау және құрылыс орынын дайындау жұмыстары аяқталғаны, негізгі корпустардың, коттедждер мен шаруашылық блоктардың іргетасы мен монолитті қаңқасын салу жалғасып жатқаны туралы баяндалды.
Сурет: primeminister.kz
Сондай-ақ 500 орындық "Самал" демалыс үйіне жаңғырту жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Қазірдің өзінде инвестор анықталып, инвестициялық келісімнің жобасы дайындалып, жыл бойы жұмыс істейтін 3-4 жұлдызды заманауи қонақ үй салу үшін жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде.
Бостери (Ыстықкөл облысы) ауылындағы "Университет" спорттық-сауықтыру лагері бойынша курорттық-рекреациялық аймақты дамыту тұжырымдамасы әзірленуде. Нысанды реконструкциялау бойынша инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде. Аталған нысан базасында қазақстандық спортшыларды жаттықтыруға арналған спорттық инфрақұрылым – спорт залдары, бассейндер және тағы басқа нысандар құрылады.
Сурет: primeminister.kz
Сондай-ақ қазақстандық инвестормен бірлесіп, "Олимп" спорттық-сауықтыру орталығын жөндеу, жұмыс істеп тұрған нысандарды реконструкциялау және қосымша спорт ғимараттарын салу мәселесі пысықталуда.
Сурет: primeminister.kz
Премьер-министр жауапты министрліктер мен мүдделі мемлекеттік ұйымдарға жобалардың сапалы жүзеге асырылуын қамтамасыз етуді және реконструкциялауды бастау үшін қажетті рәсімдерді жеделдетуді тапсырды. Жұмыстар Қазақстан Республикасы Үкіметінің бақылауында.
Айта кетсек, 2025 жылы 12 тамызда Олжас Бектенов арнайы жиын өткізіп, білім беру нысандарындағы қауіпсіздік талаптарының сақталуын тексеруді тапсырған болатын.