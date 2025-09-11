#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Экономика және бизнес

2026 жылы депутаттарға бюджеттен қанша қаржы бөлінеді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 18:41 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 11 қыркүйекте Мәжіліс кулуарында Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлы Қазақстан Парламентін ұстауға қандай сома жоспарланғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер 2026 жылы Мәжіліс пен Сенатты ұстауға бюджеттен қанша қаржы бөлінгенін сұрады.


"Парламенттің қызметін қамтамасыз етуге шамамен 7,8 млрд теңге (2026 жылға арналған бюджет жобасында қарастырылған. – Ред.) – бұл нақты депутаттарды қамтамасыз етуге арналған. Сонымен қатар Сенат пен Мәжілісте саяси мемлекеттік қызметшілер бар. Және Парламенттің әкімшілік мемлекеттік қызметшілері – олардың жалақы қорына да шамамен 7,8 млрд теңге қарастырылған", – деп жауап берді Абзал Бейсенбекұлы.

Бұған дейін 11 қыркүйекте өткен үш жылдық бюджеттің таныстырылымында Мәжіліс төрағасының орынбасары Дания Еспаева мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігін жоспарлау тәсілдерін сынға алғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады
19:27, Бүгін
Ұлттық экономика министрлігі доллар бағамын пессимистік сценарий бойынша атады
Жұманғарин Қазақстанда инфляциямен күрес қалай жүргізілетінін айтты
11:21, 09 қыркүйек 2025
Жұманғарин Қазақстанда инфляциямен күрес қалай жүргізілетінін айтты
Ұлттық қордың қаражатын жоғары технологиялық экономикаға инвестицияламақ
11:16, 09 қыркүйек 2025
Ұлттық қордың қаражатын жоғары технологиялық экономикаға инвестицияламақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: