Қаржы

Қаржы министрлігі Өкілдік шығындар есебінен бюджет шығындарын қысқартты

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 11 қыркүйекте Мәжілісте үш жылдық бюджет жобасын таныстыру кезінде Қаржы вице-министрі Абзал Байсенбекұлы бюджет шығыстарының қалай жоспарланғанын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Абзал Байсенбекұлының айтуынша, 2026 жылға арналған республикалық бюджеттің кірістері 23,1 трлн теңге көлемінде болжанып отыр. Ол бойынша, 2026 жылғы бюджет тапшылығы ЖІӨ-нің 2,5%-ын құрайды, ал 2028 жылға қарай 0,9%-ға дейін төмендейді.

"Біз табыс базасын нығайтуға ұмтыламыз, шығыстарды оңтайландыру емес, қарыз жүктемесінің орташа деңгейін сақтай отырып. Кірістер мен тапшылықты ескере отырып, бюджеттік шығыстар 27,7 трлн теңгені құрайды, бұл қазіргі жылдан 2 трлн теңгеге артық. Мемлекеттік борышты өтеуге 3,5 трлн теңге бөлінді. Шұғыл шығындар мен төтенше жағдайларды жою үшін мемлекеттік резервке шамамен 500 млрд теңге бағыттау жоспарланған. Президенттің бастамаларына 285 млрд теңге, ал субвенцияларға – 5,1 трлн теңге бөлінеді", – деді ол.

Вице-министр 2026 жылға арналған жалпы сомасы 36,2 трлн теңге болатын шығыстардың ішінен 27,7 трлн теңге ғана қолдау тапқанын айтты.

"Бұл — әкімшілермен бірге атқарылған ауқымды жұмыс. Тек маңызды және қажетті шығыстар іріктелді. Шығыстарды оңтайландыру мен басымдықтарды белгілеу жүргізілді. Бұл базалық ағымдағы шығыстарды оңтайландыруға мүмкіндік берді, олардың жалпы шығыстардағы үлесі 15%-дан 12,3%-ға дейін төмендеді. Өкілетті және ағымдағы сипаттағы шығындар оңтайландырылып, нақты секторға қайта бағытталды", – деп қорытындылады ол.

Бұған дейін салық заңнамасындағы өзгерістер бюджетке 3,7 трлн теңге пайда әкелгенін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
