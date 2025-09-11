Депутат Қазақстан бюджетіндегі теңсіздіктерге назар аударды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 11 қыркүйекте өткен үш жылдық бюджеттің таныстырылымында Мәжіліс төрағасының орынбасары Дания Еспаева мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігін жоспарлау тәсілдерін сынға алды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Еспаева әлеуметтік саладағы бірқатар елеулі мәселелерге назар аударды. Соның ішінде – бюджеттік кірістерге қарағанда әлеуметтік қолдауға жұмсалатын шығыстардың өсуі.
"Президент Астананы мысалға келтіріп, қала дамуын жеделдетуге жағдай жасаудың орнына, әкімдік әлеуметтік қажеттіліктерге қомақты қаражат жұмсауға мәжбүр екенін атап өтті. Қазір олардың үлесі қалалық бюджеттің 60%-ына жеткен", – деді ол.
Сондай-ақ ол бюджет қаражатының қайтарымдылығының төмен екеніне де тоқталды.
"Президент атап өткендей, әкімдіктер корпоративтік салықтардан түсетін қаражатты өңірлерде тротуар плиткаларын төсеу сияқты тиімсіз жобаларға жұмсайды. Мұндай ысырапшылдық жылумен қамту, сумен жабдықтау, денсаулық сақтау, білім беру сияқты әлеуметтік маңызы бар салалардың жеткіліксіз қаржыландырылуына алып келеді. Бұл өз кезегінде бюджет қаражатын орталықтан қайта бөлуді, яғни бюджетааралық қатынастарды қайта қарауды талап етеді", – деп түсіндірді ол.
Бұған дейін салық заңнамасындағы өзгерістер бюджетке 3,7 трлн теңге пайда әкелгенін жазған болатынбыз.
