#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қаржы

Депутат Қазақстан бюджетіндегі теңсіздіктерге назар аударды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 16:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 11 қыркүйекте өткен үш жылдық бюджеттің таныстырылымында Мәжіліс төрағасының орынбасары Дания Еспаева мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігін жоспарлау тәсілдерін сынға алды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Еспаева әлеуметтік саладағы бірқатар елеулі мәселелерге назар аударды. Соның ішінде – бюджеттік кірістерге қарағанда әлеуметтік қолдауға жұмсалатын шығыстардың өсуі.

"Президент Астананы мысалға келтіріп, қала дамуын жеделдетуге жағдай жасаудың орнына, әкімдік әлеуметтік қажеттіліктерге қомақты қаражат жұмсауға мәжбүр екенін атап өтті. Қазір олардың үлесі қалалық бюджеттің 60%-ына жеткен", – деді ол.

Сондай-ақ ол бюджет қаражатының қайтарымдылығының төмен екеніне де тоқталды.

"Президент атап өткендей, әкімдіктер корпоративтік салықтардан түсетін қаражатты өңірлерде тротуар плиткаларын төсеу сияқты тиімсіз жобаларға жұмсайды. Мұндай ысырапшылдық жылумен қамту, сумен жабдықтау, денсаулық сақтау, білім беру сияқты әлеуметтік маңызы бар салалардың жеткіліксіз қаржыландырылуына алып келеді. Бұл өз кезегінде бюджет қаражатын орталықтан қайта бөлуді, яғни бюджетааралық қатынастарды қайта қарауды талап етеді", – деп түсіндірді ол.

Бұған дейін салық заңнамасындағы өзгерістер бюджетке 3,7 трлн теңге пайда әкелгенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қаржы министрлігі Өкілдік шығындар есебінен бюджет шығындарын қысқартты
18:28, Бүгін
Қаржы министрлігі Өкілдік шығындар есебінен бюджет шығындарын қысқартты
Салық заңнамасындағы өзгерістер бюджетке 3,7 трлн теңге пайда әкелді - Ұлттық экономика министрлігі
16:30, Бүгін
Салық заңнамасындағы өзгерістер бюджетке 3,7 трлн теңге пайда әкелді - Ұлттық экономика министрлігі
11 қыркүйектегі саудада доллар бағамы тағы өсті
15:55, Бүгін
11 қыркүйектегі саудада доллар бағамы тағы өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: