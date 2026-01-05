#Халық заңгері
88,7 млн теңге: Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өз отбасының қосымша табысын жариялады

Серік Жұманғарин, отбасы, қосымша табыс, декларация, Ұлттық экономика министрі, бағалы қағаздар, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 19:52 Сурет: primeminister.kz
ҚР Ұлттық экономика министрлігі сайтында лауазымды тұлғалардың, оның ішінде ведомство басшысының табысы туралы мәліметтер жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық экономика министрлігі сайтында ҚР премьер-министрінің орынбасары - ҚР Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мен оның жұбайы Сәния Садықованың табыстары туралы есеп жарияланды.

Келтірілген мәліметтер 2024 жылғы салық есептілігі кезеңіне жатады.

"Жалпы сомасы: 88 678 984 теңге - бағалы қағаздар нарығына инвестиция салудан түскен табыс (алынған дивидендтер мен сыйақылар)", делінген құжатта.

Бұған дейін Қазақстанда 5 қаңтардан бастап “Халық бухгалтері” акциясы басталатыны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
