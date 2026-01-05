88,7 млн теңге: Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өз отбасының қосымша табысын жариялады
ҚР Ұлттық экономика министрлігі сайтында лауазымды тұлғалардың, оның ішінде ведомство басшысының табысы туралы мәліметтер жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі сайтында ҚР премьер-министрінің орынбасары - ҚР Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мен оның жұбайы Сәния Садықованың табыстары туралы есеп жарияланды.
Келтірілген мәліметтер 2024 жылғы салық есептілігі кезеңіне жатады.
"Жалпы сомасы: 88 678 984 теңге - бағалы қағаздар нарығына инвестиция салудан түскен табыс (алынған дивидендтер мен сыйақылар)", делінген құжатта.
Бұған дейін Қазақстанда 5 қаңтардан бастап “Халық бухгалтері” акциясы басталатыны хабарланған.
