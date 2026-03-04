Жұманғарин Қазақстанның Бейбітшілік кеңесі аясындағы көмегі туралы айтты
Қазақстанның Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Бейбітшілік кеңесі бастамасы аясында елдің ықтимал үлесі туралы түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер Қазақстан осы бастамаға қандай сомада үлес қосқанын немесе қосатынын сұрады. Бұл бастамаға бұрын сегіз ел қатысатыны жарияланған еді.
Серік Жұманғарин былай жауап берді:
"Біріншіден, біз әлі ештеңе қосқан жоқпыз. Бұл – тұрақтандыру шеңберінде дала госпитальдарымен медициналық қызметкерлерді жіберуге дайын екенімізді білдіреді. Біз студенттерді оқыту үшін гранттар ұсынуға дайынбыз. Гуманитарлық көмек ретінде азық-түлік беру немесе жеткізуге дайынбыз. Яғни, көмектің көп бөлігі осылай жүзеге асады. Оны да бағалауға болады. Мұнда нақты сандарды айтуға болмайды, ол осылай есепке енгізіледі. Бұл жан-жақты көмек, оның көп бөлігі гуманитарлық сипатта болады".
Сондай-ақ журналистер Дональд Трамптың мәлімдеуінше, қатысушы елдер шамамен 7 млрд доллар жинағанын айтып, Қазақстанның үлесі қандай болатынын және ол қаражатты қазірге дейін енгізгенін сұрады.
Жұманғарин атап өтті:
"Бұл мәселелер әлі үкімет деңгейінде талқыланбады. Сондықтан мен сіздерге берген жауап қазіргі таңда соңғы болып есептеледі".
Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан Бейбітшілік кеңесіне қосылу үшін миллиард доллар төлемеген себебі белгілі болды.
