Жұманғарин Таяу Шығыс дағдарысының Қазақстан экономикасына әсері туралы: Бізге тұрақтылық қажет
Фото: gov.kz
Қазақстанның Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 4 наурызда Мәжіліс төрағасының қасында Таяу Шығыстағы қақтығыстың Қазақстан экономикасына ықпалы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Серік Жұманғарин әлемде жалпы алғанда тұрақсыздық байқалатынын атап өтті.
"Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс ұзақ уақыттан бері жалғасып келеді, және қақтығысты ескергенде логистика ұйымдастырылған. Ал Парсы шығанағы бағытындағы логистика нақты басым бағыт болған жоқ. Біз бұл порттарды өте сирек пайдаландық. Иә, жөнелтімдер болды, бірақ олар шешуші мәнге ие болмады, өйткені оған жету қиын. Бұл, біріншіден, инфрақұрылымның жағдайына байланысты – транзит ұзақ, қашықтық қысқа сияқты болса да, екі ел арқылы өту қажет. Сондықтан мен логистикаға бұл қалай да әсер етеді деп ойламаймын", – деді ол.
Сонымен қатар, Жұмангариннің айтуынша, мұнай бағасының ауытқулары ұлттық валютаның курсында көрініс табуы мүмкін.
"Курс құбылмалылығы – жақсы жағдай емес. Бұл мәселені біз Ұлттық банкімен бірге қарастырып отырмыз. Егер мұнай бағасы өссе, әдетте ұлттық валюта нығаяды. Бірақ мәселе тек теңгенің нығаюында емес, құбылмалылықта: ол әрдайым нервоздық тудырады, ал бізге экономика дамуы үшін тұрақтылық қажет. Біз жаңа проактивті экономикалық саясатты жарияладық. "Байтерек" холдингін капитализацияладық. Үлкен жобалардың тізімін анықтадық. Бұл жұмыс қазір де жалғасып жатыр. Мен біздің дұрыс бағытта қозғалып жатқанымызға сенемін, және бізге тұрақтылықтан басқа ештеңе қажет емес", – деп түсіндірді Серік Жұманғарин.
2026 жылғы 3 наурызда Қазақстанның транспорт министрі Нұрлан Сауранбаев "Солтүстік – Оңтүстік" маршруты Қазақстан үшін стратегиялық басымдық болып қала беретінін айтып, ал Парсы шығанағы бағытында жүк жөнелтушілер уақытша көлемді шектеп отырғанын хабарлады.
