Қазақстан энергия тапшылығына ұрынған ел мәртебесінен қашан арылады - министр жауабы
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 14 қаңтарда Үкімет басшысы Олжас Бектенов өткізген электр энергетикасы саласын дамыту мәселелері жөніндегі жиында Қазақстанның энергия тапшылығына ұрынған ел мәртебесінен қашан арылатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Энергетика министрі алдағы үш жылда негізінен реттеу қуатының тапшылығын жабуға және Бірыңғай энергетикалық жүйенің икемділігін арттыруға бағытталған маневрлі генерация сегментін іске қосу жоспарланып отырғанын баяндады.
"Қазіргі жұмыс жүргізіліп жатқан нысандарды іске қосу 2027 жылдың бірінші тоқсанының соңына қарай экономиканың электр энергиясына деген қажеттілігін толығымен жабуға және Қазақстанды энергиядан тапшылық көріп отырған елдер қатарынан шығаруға мүмкіндік береді. 2029 жылға қарай электр энергиясының да, реттеу қуатының да тұрақты профицитіне қол жеткізілмек, бұл еліміздің экспорттық әлеуетін арттыруға жағдай туғызады", — деді Ерлан Ақкенженов.
Жалпы, министрлің айтуынша, 2035 жылға дейін қосымша 26 ГВт-тан астам қуат өндіру көздері іске қосылатын болады.
Бұған дейін премьер-министр Олжас Бектовтың энергетикалық жобаларды жүзеге асыру кезінде мерзімдерін кейінге ысыру практикасын сынға алғанын жазғанбыз.
