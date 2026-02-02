#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Экономика және бизнес

Қазақстандағы екінші атом электр стансасы да Алматы облысында салынады

АЭС, Қазақстан, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, екінші АЭС құрылысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 19:23 Сурет: pexels
Қазақстан Үкіметі екінші атом электр станциясын салу туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті қаулыға 2026 жылдың 26 қаңтарында қол қойылды. Құжат "Әділет" Нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінің сайтында жарияланған.

"Екінші атом электр станциясы" ядролық қондырғысының құрылысы және ядролық қондырғы құрылысының ауданы болып Алматы облысының Жамбыл ауданын анықтау туралы шешім қабылдансын", делінген құжат мәтінінде.

Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

2025 жылғы 25 ақпанда Қазақстанда бірінші атом электр станциясының құрылысы жүретін аудан анықталып, бекітілді. Ол Алматы облысының Жамбыл ауданында орналасқан. Француздық Аssystem инжинирингтік компаниясының қолдауымен реактор технологиялары мен әлеуетті вендорлардың ұсыныстарын интеграцияланған бағалау әдістемесі жасалды. Олардың қатарына Ресей, Қытай, Франция және Оңтүстік Кореядан келген төрт компания кіреді. Қазақстанда алғашқы АЭС-ты салатын халықаралық консорциумның көшбасшысы 2025 жылғы 14 маусымда анықталды. Ол ресейлік "Росатом" болды. Екінші орынды қытайлық компания, үшінші орынды француз және корей компаниялары иеленді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы облысының активі: жаңа Ата заң қабылданған жағдайда биліктің халық алдындағы жауапкершілігі күшейеді
20:08, 02 ақпан 2026
Алматы облысының активі: жаңа Ата заң қабылданған жағдайда биліктің халық алдындағы жауапкершілігі күшейеді
Қазақстандағы атом электр станциясының құрылысына қанша адам тартылады
11:03, 08 қаңтар 2025
Қазақстандағы атом электр станциясының құрылысына қанша адам тартылады
Қазақстандағы атом электр станциясы: референдум күнін кім анықтайды
11:50, 02 мамыр 2024
Қазақстандағы атом электр станциясы: референдум күнін кім анықтайды
