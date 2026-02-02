Қазақстандағы екінші атом электр стансасы да Алматы облысында салынады
Тиісті қаулыға 2026 жылдың 26 қаңтарында қол қойылды. Құжат "Әділет" Нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесінің сайтында жарияланған.
"Екінші атом электр станциясы" ядролық қондырғысының құрылысы және ядролық қондырғы құрылысының ауданы болып Алматы облысының Жамбыл ауданын анықтау туралы шешім қабылдансын", делінген құжат мәтінінде.
Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
2025 жылғы 25 ақпанда Қазақстанда бірінші атом электр станциясының құрылысы жүретін аудан анықталып, бекітілді. Ол Алматы облысының Жамбыл ауданында орналасқан. Француздық Аssystem инжинирингтік компаниясының қолдауымен реактор технологиялары мен әлеуетті вендорлардың ұсыныстарын интеграцияланған бағалау әдістемесі жасалды. Олардың қатарына Ресей, Қытай, Франция және Оңтүстік Кореядан келген төрт компания кіреді. Қазақстанда алғашқы АЭС-ты салатын халықаралық консорциумның көшбасшысы 2025 жылғы 14 маусымда анықталды. Ол ресейлік "Росатом" болды. Екінші орынды қытайлық компания, үшінші орынды француз және корей компаниялары иеленді.