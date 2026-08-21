Оман Қазақстандағы инвестиция көлемін арттырмақ
Оман Сұлтанаты үкіметінің толық меншігіндегі Maaden International Investment қоры Solidcore компаниясының ең ірі акционері саналады. Оның компаниядағы үлесі 31,7%.
Делегация құрамында Minerals Development Oman (MDO) компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы Хамед әл-Наумани және MDO бас директоры Маттар әл-Бади де болды.
MDO – Solidcore компаниясының Қхабиәт мыс-алтын кен орнын игеру жобасындағы бірлескен кәсіпорын бойынша серіктесі. Бұл – Оманда жүзеге асырылатын алғашқы халықаралық бірлескен геологиялық барлау жобасы. Оған қатысты келісімге биыл шілдеде қол қойылған.
Solidcore басшылығымен кездесу барысында делегацияға компанияның қызметі және Ертіс гидрометаллургиялық комбинатын (ЕГМК) салу барысы туралы ақпарат берілді.
Оманның Инвестициялық басқармасының президенті әрі Solidcore директорлар кеңесінің төрағасы Абдуссалам әл-Муршиди Solidcore-ді Оманның Қазақстандағы негізгі инвестициялық жобасы деп атап, елдегі тұрақты әрі болжамды реттеуші ортаның маңыздылығына тоқталды.
"Біз Қазақстанды ұзақ мерзімді стратегиялық серіктес ретінде қарастырамыз. Президенттің басшылығымен қалыптасқан тұрақты әрі болжамды инвестициялық орта, сондай-ақ Үкіметтің егемен инвестицияларды қорғауға бағытталған шаралары ұзақ мерзімді ынтымақтастықтың негізі деп санаймыз. Біз Solidcore компаниясының өсуін әрі қарай қолдауға және Қазақстандағы инвестицияларымызды кеңейтуге ниеттіміз. Жақында елдеріміз арасында қол қойылған инвестициялық ынтымақтастық туралы келісім Оман мен Қазақстан арасындағы жаңа инвестициялық мүмкіндіктерді айқындауда маңызды қадам болды", – деді ол.
Оман делегациясы сондай-ақ Solidcore компаниясының жылына шамамен 350 мың унция алтын өндіретін, құрамындағы алтын мөлшері 1 тонна кенге 5 грамм болатын ең ірі Қызыл кенішіне барды.
"Solidcore компаниясының кенді өңдеу және жауапты өндіру саласындағы мол тәжірибесі Оманда, Парсы шығанағы аймағында және болашақта Африкада бірлескен перспективалы жобаларды жүзеге асыруға берік негіз қалыптастырады. Бұл мүмкіндіктер Solidcore-дің техникалық құзыретіне, сапалы активтеріне, сенімді корпоративтік басқаруына және тәжірибелі командасына сүйенетін халықаралық тау-кен компаниясына айналуына ықпал етеді", – деп қорытындылады Абдуссалам әл-Муршиди.