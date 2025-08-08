#Қазақстан
Ғылым және технология

Қазақстандық оқушылар ЖИ бойынша халықаралық олимпиадада үздік үштікке енді

Халықаралық олимпиада, жасанды интеллект, Қытай, Қазақстан, оқушылар, үздік үштік , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 18:24 Сурет: ҚР ЦДИАӨМ
Қазақстан құрамасы мектеп оқушыларына арналған Халықаралық жасанды интеллект олимпиадасында (IOAI 2025) ең үздік нәтижелердің бірін көрсетіп, үш алтын, бір күміс және үш қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, Олимпиада 2–9 тамыз аралығында Бейжіңде өтіп, 61 елден келген 77 команданы жинады. Қазақстан атынан оған екі команда қатысып, құрама үздіктер қатарынан танылды.

"Осылайша, алтын медаль иегерлері – Қасымқан Жәнібек, Әбу Қанабек және Сұлтанби Исатай атанса, күміс медальді Аушахман Тәлім жеңіп алды, ал қола медаль Тимур Шакуов, Дәужан Бекетов пен Сұлтанбек Сарыға бұйырды. Сондай-ақ, IOAI ұйымдастыру комитетінің мақтау қағазымен Батыр Ерденов марапатталды. Алтын медаль саны бойынша бейресми есепте Қазақстан 3 алтынмен Польша, Үндістан және Вьетнаммен екінші орынды бөлісті. Бірінші орынды Ресей командасы (6 алтын медаль) иеленді. Сонымен қатар үздік ондыққа Сингапур (2 алтын), Румыния, Жапония, Швеция және Гонконг-Қытай (әрқайсысы 1 алтын) кірді", делінген хабарламада.

IOAI – бұл ғылыми және практикалық бөлімдерді біріктіретін беделді халықаралық жарыс. Онда қатысушылар жеке және командалық түрде бейне мен сурет генерациясы, машиналық оқыту, табиғи тілді өңдеу, компьютерлік көру және басқа да бағыттардағы жасанды интеллектке негізделген шешімдерді әзірлеу бойынша тапсырмаларды орындайды.Байқау бағдарламасынан бөлек, олимпиада аясында әлемнің жетекші сарапшыларының дәрістері, этикалық пікірталастар, мәдени және білім беру іс-шаралары ұйымдастырылады. Жарыстың мақсаты – жастар арасында жасанды интеллектті насихаттау.

Қазақстан құрамасының бас серіктесі Astana Hub халықаралық инновациялық кластері атанды. Astana Hub команда дайындығына елеулі үлес қосып, ұлттық құраманың әлемдік аренадағы қатысуына қолдау көрсетті және Қазақстанның жасанды интеллект саласындағы жаңа орталық ретінде беделін нығайтты.

Қазақстан құрамасының Олимпиадаға қатысуын ұйымдастырушы - Қазақстанның спорттық бағдарламалау федерациясы (CPFED). Федерацияның мақсаты - халық арасында спорттық бағдарламалауды насихаттау және дамыту, сондай-ақ қазақстандық қатысушылардың республикалық және халықаралық жарыстардағы нәтижелерін арттыру.

Қатысушыларды іріктеу мен дайындаудан бастап сапарды ұйымдастыруға дейінгі жан-жақты қолдаудың арқасында CPFED ұлттық құраманың сапалы дайындалуын қамтамасыз етті. Бұл - олардың сәтті өнер көрсетуіне ықпал еткен негізгі факторлардың бірі болды.

Бұған дейін қазақстандық оқушылар биология пәні бойынша әлемдегі ең беделді олимпиададан төрт қола медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
