Спорт

Қазақстан құрамасы әртістік жүзуден Әлем кубогы кезеңін алты медальмен аяқтады

Әртістік жүзуден Әлем кубогы, Қазақстан құрамасы, Медельин, Колумбия, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 20:51 Сурет: olympic.kz
Медельинде (Колумбия) әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңі аяқталды. Қазақстан құрамасы бұл жарыста екі алтын, бір күміс, үш қола медаль жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте екінші орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, ерлер арасында Эдуард Ким еркін бағдарламада топ жарып, алтыннан алқа тақты.

Сондай-ақ әйелдер арасындағы еркін бағдарламада да Қазақстан құрамасы жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.

Ал техникалық бағдарламада қазақстандық Виктор Друзин үшінші орын алды.

Одан бөлек ұлттық құрама топтық акробатикалық бағдарламада күміс жүлдегер атанды.

Ясмина Исламова мен Алдияр Рамазанов техникалық бағдарламаның жұптық сынында қола медальға ие болса, Наргиза Болатова және Виктор Друзин еркін бағдарламаның жұптық сайысында үшінші орынға жайғасты.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
