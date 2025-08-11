#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Ғылым және технология

Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің қорытындылары жарияланды

Магистратура, кешенді тестілеу, қорытынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 20:56 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025 жылы 11 тамызда 49 мыңға жуық адам магистратураға түсу үшін кешенді тестілеуден өткенін жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша түсушілердің 50%-ы, бейінді бағыт бойынша 21%-ы шекті балл жинағанын нақтылады. Ғылыми- педагогикалық бағыт бойынша орташа көрсеткіш 77 балды, бейінді бағыт бойынша 23 балл болды. Ең жоғары балл – 139.

"Кешенді тестілеу барысында 130 қатысушының нәтижесі жойылды. Оның ішінде 79 оқуға түсуші смартфон, шпаргалка және басқа да тыйым салынған заттарды алып өтуге тырысқаны үшін тест тапсыру мүмкіндігінен айырылды. Кешенді тестілеу кезінде ережелерді бұзғаны үшін аудиториядан 35 адам шығарылып, олардың нәтижелері жойылды. Тестілеуге кіргізу барысында 1 бөгде адамның тестілеуге кіру әрекеті анықталды. 15 адамның нәтижесі тестілеу бейнежазбасын тексеру нәтижесінде жойылды". ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратураға түсу үшін кемінде 75 балл, бейіндік бағыт бойынша кемінде 30 балл жинау қажет.

Грант конкурсына құжаттарды қабылдау 12-18 тамыз аралығында жүзеге асырылады, ал грант иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін жарияланады. Болашақ магистранттардың ЖЖОКБҰ-на қабылдануы 28 тамызға дейін аяқталады.

Конкурсқа қатысу үшін келесі құжаттарды тапсыру қажет:

  • жеке куәліктің көшірмесі,
  • жоғары білімі туралы құжат (диплом және қосымшасы);
  • КТ сертификаты және шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаттар (бар болған жағдайда).
  • 075/у нысанындағы медициналық анықтаманы жоғары оқу орнына түскенде тапсырады.

Құжаттарды тапсыру кезінде оқуға түсуші білім беру бағдарламаларының бір тобын және үш жоғары оқу орнын көрсете алады.

Бұған дейін Ғылым министрлігі әкімдіктер ұсынатын гранттарға қатысты маңызды ақпаратпен бөліскені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандық оқушылар ЖИ бойынша халықаралық олимпиадада үздік үштікке енді
Ғылым және технология
18:24, 08 тамыз 2025
Қазақстандық оқушылар ЖИ бойынша халықаралық олимпиадада үздік үштікке енді
Қазақстандық оқушы қыз The New York Times байқауында жеңіске жетті
Ғылым және технология
09:33, 26 шілде 2025
Қазақстандық оқушы қыз The New York Times байқауында жеңіске жетті
Қазақстан оқушылары Аустралияда өткен ең беделді математикалық олимпиадада алты медаль жеңіп алды
Ғылым және технология
17:36, 19 шілде 2025
Қазақстан оқушылары Аустралияда өткен ең беделді математикалық олимпиадада алты медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: