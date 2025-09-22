Күн тұтылуы – ғарыштан түсірілген бірегей кадрлар
Сурет: X/DesolateApostle
2025 жылдың 21-нен 22-қыркүйекке қараған түні сирек кездесетін құбылыс – Күннің тұтылуы орын алды. Қазақстанда бұл оқиға көрінбеді. Бірақ ғалымдар бұл ғарыштық көріністі бақылап, бейнетаспаға түсірді – тіпті ғарыштан да кадрлар бар, деп хабарлайды Zakon.kz.
РФ Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасының Telegram-арнасы 22 қыркүйекте ғарыштық күн обсерваториясы SDO түсірген кадрларды жариялады.
"Атмосфералық бұрмаланулар мен шашыраңқы жарықтың болмауы салдарынан Ай ғарыштан мінсіз қара дөңгелек ретінде көрінеді – соншалықты тегіс, тіпті бұл нақты физикалық дене екеніне сену қиын. Суреттерде Айдың көрінетін диаметрі Күннің көлемінен қаншалықты кіші екені жақсы байқалады", – деді зертхана өкілдері.
Сондай-ақ олар Ай қазіргі кезде ең алыста орналасқандықтан, жаңару фазасында болса, жарты айналымнан кейін, яғни толған кезде, ол Жерге барынша жақындайтынын атап өтті.
"Жерде Айдың толу маусымы басталуда – бұл кезде толған Ай аспанда жыл ішіндегі ең үлкен өлшемге ие болады. Алғашқы ай толуы екі аптадан кейін, 7 қазанда болады", – деп ескертті ғалымдар.
Space басылымының жазуынша, бұл күн тұтылуы жартылай ғана болды: Ай Күн дискісінің үстімен өтіп, Тынық мұхитының кейбір бөліктерінде аспанды тұмшалады.
Бұл құбылысты Жаңа Зеландияда, Антарктикада және Тынық мұхитының оңтүстік бөлігінің кейбір аймақтарында бақылауға мүмкіндік болды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript