#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Ғылым және технология

Ғалымдар орбитада ұшып жүрген қоқыстардың көптігіне алаңдаулы

Ғарыштағы қоқыстар, орбита , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 13:40 Сурет: freepik
Австралияның Сидней қаласында өткен Халықаралық астронавтика конгресінде Жердің төмен орбитасындағы ең қауіпті 50 ғарыш қоқысы тізімі ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

LeoLabs компаниясының аға ғылыми қызметкері МакНайт бұл тізімді әріптестерімен бірге жасаған. Ол Ars Technica басылымына берген сұхбатында талдау барысында нысанның массасы, орбита биіктігі мен айналасындағы қозғалыс тығыздығы сияқты көрсеткіштер ескерілгенін айтты.

Объект неғұрлым ірі және орбитадағы биіктігі жоғары болса, соғұрлым үлкен қауіп төндіреді, өйткені ол соқтығысқан жағдайда туындаған қоқыс бөлшектері орбитада жүздеген жылдарға дейін қалуы мүмкін.

Қазіргі таңда негізгі қауіп өткен дәуірлерден қалған ғарыш нысандарынан туындап отыр – бұл негізінен ширек ғасырдан астам бұрын ұшырылған, бүгінде орбитада қалған ескі зымыран сатылары.

Сурет: Astroscale

Антирейтингтің көшбасында – Ресей мен КСРО: тізімдегі 50 нысанның 34-і осы елдерге тиесілі. Одан кейін Қытай (10), АҚШ (3), Еуропа (2) және Жапония (1) тұр. Ең басты "қоқыстар" – "Зенит" және "Космос-3М" зымырандары, олардың үлесіне 30 нысан тиесілі.

Ең қауіпті 10 нысан:

  • Ресейлік "Зенит-2" зымыраны (2004 ж.)
  • Еуропалық Envisat спутнигі (2002 ж.)
  • Жапондық H-2A зымыраны (1996 ж.)
  • Қытайлық CZ-2C зымыраны (2013 ж.)
  • Кеңестік "Космос-3М" зымыраны (1985 ж.)
  • Кеңестік "Зенит-2" зымыраны (1988 ж.)
  • Ресейлік "Космос-2237" спутнигі (1993 ж.)
  • Ресейлік "Космос-2334" спутнигі (1996 ж.)
  • Кеңестік "Зенит-2" зымыраны (1988 ж.)
  • Қытайлық CZ-2D зымыраны (2019 ж.)

Бұл тізім — 2020 жылы жүргізілген зерттеудің жаңартылған нұсқасы.

Бұған дейін археологтардың Сауд Арабиядағы шөл далада сенсациялық жаңалық ашқанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда түсік саны көп: Денсаулық сақтау министрлігі жаңа шара қабылдайды
12:58, Бүгін
Қазақстанда түсік саны көп: Денсаулық сақтау министрлігі жаңа шара қабылдайды
28 мамырда Жердің маңынан үш қауіпті астероид ұшып өтеді
11:17, 28 мамыр 2025
28 мамырда Жердің маңынан үш қауіпті астероид ұшып өтеді
Үлкен астероид 17 тамызда Жердің қасынан ұшып өтеді
14:00, 17 тамыз 2025
Үлкен астероид 17 тамызда Жердің қасынан ұшып өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: