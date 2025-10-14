Сарапшылар жарты тәулікте Күн бетіндегі қуатты 15 жарқылды тіркеді
Ғалымдар жарты тәулікте Күн бетінде болған қуаттты 15 жарқылды тіркеп үлгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Telegram-да РФ Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасының қызметкерлері жазды.
"Мәскеу уақытымен түн ортасынан бастап Күн сәулесінде 15 алау пайда болды, оның үшеуінің қуаты айтарлықтай күшті – M деңгейі", – делінген ақпаратта.
Жоғарыда келтірілген кестеге сәйкес, қуатты жарқылдар Астана уақыты бойынша 10:26, 14:19 және 18:12-де орын алды.
