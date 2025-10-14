#Қазақстан
Ғылым және технология

Сарапшылар жарты тәулікте Күн бетіндегі қуатты 15 жарқылды тіркеді

Күн, зерттеу, астрономия, жарқыл, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 12:37 Сурет: freepik
Ғалымдар жарты тәулікте Күн бетінде болған қуаттты 15 жарқылды тіркеп үлгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Telegram-да РФ Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасының қызметкерлері жазды.

"Мәскеу уақытымен түн ортасынан бастап Күн сәулесінде 15 алау пайда болды, оның үшеуінің қуаты айтарлықтай күшті – M деңгейі", – делінген ақпаратта.

Жоғарыда келтірілген кестеге сәйкес, қуатты жарқылдар Астана уақыты бойынша 10:26, 14:19 және 18:12-де орын алды.

Бұған дейін қандай әдеттер инсульт қаупін арттыратындығын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
