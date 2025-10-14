Қандай әдеттер инсульт қаупін арттырады
Daily Mail-ге берген сұхбатында ол инсультті жақындататын алғашқы әдет ретінде отырықшы өмір салтын атады, өйткені бұл метаболизмнің бұзылуына әкеледі. Осыған байланысты қандағы қант пен майдың деңгейі жоғарылайды және пайдалы холестерин деңгейі төмендейді, бұл тамырлардың зақымдалуына және онда холестерин бляшкаларының жиналуына себеп болады. Кейіннен тромбоз, гипертония және қант диабеті дамуы мүмкін.
Сарапшы дұрыс тамақтанбау жүрек-қан тамырлары денсаулығына кері әсер ететінін атап өтті. Тұзды және майлы, өңделген тағамдарды, фаст-фудты шамадан тыс пайдалану кезінде тамырларға айтарлықтай зақым келеді. Осыған байланысты артерияның диссекциясы мен қан қоюлауының пайда болу қаупі артады.
Сондай-ақ, дәрігер темекі шегуге, мөлшерден аз ұйқы мен дәрігердің мерзімді бақылауына бармаудың да зиянды екенін айтып өтті.
