Қыс таяп қалды: көлікті қысқа қалай дайындау керек
Дөңгелектерді қашан ауыстыру керек?
Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелеріне сәйкес, қысқы дөңгелектерді пайдалану 1 желтоқсаннан 1 наурызға дейін міндетті. Алайда тәжірибелі жүргізушілер мен мамандар тек күнтізбеге емес, ауа температурасына назар аударуға кеңес береді:
- егер тәуліктік орташа температура +7°C-тан төмен түссе, қысқы дөңгелекке ауысатын уақыт келді;
- көктемде температура +7°C-тан тұрақты жоғары болса, жазғы дөңгелекке қайта оралуға болады.
Айта кету керек, елдің әр өңірінде ауа райы әртүрлі: солтүстікте дөңгелек ауыстыруды қазан айында, ал оңтүстікте – қарашада жасаған жөн.
Дөңгелектерді ауыстыру тәртібі
- Олардың жай-күйін тексеріңіз
- Қысқы дөңгелектерде протектор тереңдігі кемінде 4 мм, ал жазғысында – кемінде 1,6 мм болуы тиіс.
- Жарықтар, ісінулер немесе біркелкі емес тозу болмауы керек.
- Дөңгелектердегі ауа қысымын тексеріңіз. Ауыстырғаннан кейін қысымын көлік өндірушісі көрсеткен нормаға келтіріңіз (әдетте бұл ақпарат көліктің есік тірегінде немесе бензобак қақпағында жазылады).
- Балансировка жасау. Дөңгелектерді орнатқан соң діріл мен біркелкі емес тозудың алдын алу үшін балансировка жасату ұсынылады.
- Ауыстырылған дөңгелектерді дұрыс сақтау
Егер дөңгелек дискімен бірге болса – горизонталды күйде жатқызып немесе ілулі сақтау керек.
Егер дискісіз болса – вертикалды күйде сақтап, уақыт өте келе бұрып тұру қажет.
Сақтау температурасы: +5°C пен +25°C аралығы, тікелей күн сәулесінен аулақ жерде.
Дөңгелектерді уақытында ауыстыру неге маңызды?
Оларды уақытында ауыстырмау келесі келеңсіздіктерге алып келуі мүмкін:
- тайғақ жолда тежелу қашықтығының ұлғаюы;
- көлікті басқару қиындайды;
- дөңгелек пен көлік аспасының тез тозуы;
- ЖҚЕ талаптарына сәйкес келмегені үшін айыппұл (кей жағдайларда ескерту немесе әкімшілік жаза беріледі).
Бұған дейін ШҚО-да қазан басталысымен көктайғақ болғанын жазған болатынбыз. Мәселен, құтқарушылар 5 қазанда жол бойында тайғанақтап жүре алмаған үш көлікке көмек көрсетті.