Ғылым және технология

Күн планетасында бір күнде үш рет жарылыс болды

Күн, магниттік дауыл, жарылыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 20:22 Сурет: pixabay
3 қарашада Күн планетасында M3.2 класындағы орташа қуатты жарылыс тіркелді, бұл - бір күн ішіндегі үшінші дүмпу, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ТАСС агенттігі Ресейдегі қолданбалы геофизика институтына сілтеме жасап, хабарлады.

Мамандардың мәліметінше, аталған оқиға Мәскеу уақыты бойынша 15:47-де (Астана уақыты бойынша 18:47) тіркеліп, шамамен 15 минутқа созылған.

Күндегі жарылыстар рентген сәулесінің қуаты бойынша жіктеледі. Ең әлсізі А класына, ал ең күштісі Х класына жатқызылады, келесі санатқа көшкен кезде қарқындылық 10 есе артады.

Мұндай құбылыстар көбінесе күн плазмасының шығарындыларымен бірге жүреді, олар Жерге жеткенде магниттік дауылдарды тудыруы және радиобайланыс пен спутниктердің жұмысына әсер етуі мүмкін.

Бұған дейін күндіз М класындағы тағы екі дүмпу байқалды: 12:25-те М1.6 және 13:11-де М5.0.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
