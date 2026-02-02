Күнде алып жарқыл тіркелді: Жерді алдағы күндері не күтіп тұр
Сурет: xras.ru
2026 жылғы 2 ақпанда Күнде қуатты жарық жарқылы тіркелді. Бұл оқиғаның Жерге қалай әсер етуі мүмкін екенін Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы лабораториясы мен Күн–Жер физикасы институты түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айта кетейік, бұл жарық жарқылы ағымдағы күн цикліндегі ең күшті үшінші оқиға болып есептеледі:
- 2024 жылғы 3 қазан – X9.0 деңгейіндегі жарық жарқылы;
- 2024 жылғы 14 мамыр – X9.0 деңгейіндегі жарық жарқылы;
- 2026 жылғы 2 ақпан – X8.1 деңгейіндегі жарық жарқылы.
Ғалымдардың түсіндіруінше, Күнде аса үлкен энергия қоры бар ірі белсенділік орталығы қалыптасқан. Бұл энергия Күннің терең қабатында жинақталған және қазір электр тогы мен күшті магниттік өрістер ретінде бетіне шығып жатыр.
"Энергияның шоғырланған жерлері Күн бетінде көптеген күн дақтарын қалыптастырады. Бұл аймақ салыстырмалы түрде ықшам, яғни "энергиямен толып, оны барлық мүмкін жолдармен тұтатады", үнемі үлкен жарқылдар тудырады. Ал бұрынғы күшті және өте күшті жарқылдар жеткіліксіз болғандықтан, алып жарқыл іске қосылды. Белсенді орталықтағы энергия қоры азайғаны жайлы белгі жоқ. Күшті жарқылдар жалғасады, жаңа ірі жарылыстар болуы мүмкін", – деп ескертті лаборатория мамандары.
X8.1 деңгейіндегі оқиға – алып жарқыл болып саналады.
"Соңғы ширек ғасыр ішінде, яғни 2001 жылғы 1 қаңтардан бері, Күнде осындай немесе одан да ірі жарылыстар тек 13 рет болды. Яғни орта есеппен әр екі жыл сайын бір рет", – деп толықтырды ғалымдар.
Жерге әсері туралы айтар болсақ, алдыңғы екі жоғарыда аталған жарылыстар Жерге әсер етпеген.
"Қазіргі оқиға бойынша Жерге тікелей соққы түсуі расталған жоқ. Оның 90%-ға ықтималдылығы жоқ деп айтуға болады. Қолдағы мәліметтерге қарағанда, негізгі соққы күші болып табылатын қуатты плазмалық бұлттар қалыптаспаған", – деп хабарлады лаборатория мамандары.
Алайда, кейбір қауіптер бар: белсенді орталық күннің Жерге бағытталған сызығына жақындайды және 7 ақпанға дейін ең тиімді әсер аймағында болады. Бұл магниттік дауылдың жүру қаупін арттырады.
Бұған дейін ғалымдардың "өмір сүруге қолайлы" планетаны анықтағанын жазғанбыз.
