#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Қазақстанның ресми халық саны аталды

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 15:08 Фото: Zakon.kz
Ұлттық статистика бюросында (ҰСБ) 2026 жылғы 2 ақпанда Қазақстан халқының жаңартылған саны туралы мәліметтер жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарияланған статистикалық деректерге сәйкес, ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы Қазақстан халқының саны – 20 495 975 адам, оның ішінде:

  • 10 477 240 әйел,
  • 10 018 735 ер адам.

Бюроның хабарлауынша, Қазақстандағы қалалық халық саны – 13 029 803 адам, ал ауылдық – 7 466 172 адам.

2025 жылдың басымен салыстырғанда халық өсімі – 212 576 адам, оның ішінде:

  • табиғи өсім – 196 423 адам,
  • көші-қон сальдосы – 16 153 адам.

Сурет: stat.gov.kz

Статистикалық деректерге сүйенсек, республика бойынша халық саны бойынша көшбасшы 7 өңір сақталған:

  • Алматы – 2 347 924 адам
  • Түркістан облысы – 2 148 658 адам
  • Астана – 1 638 233 адам
  • Алматы облысы – 1 596 331 адам
  • Шымкент – 1 293 648 адам
  • Жамбыл облысы – 1 215 373 адам
  • Қарағанды облысы – 1 131 287 адам

Халық саны ең аз 3 өңірдің тізімі де өзгермеген:

  • Ұлытау облысы – 218 993 адам
  • Солтүстік Қазақстан облысы – 514 156 адам
  • Абай облысы – 595 676 адам
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Күніне 18,5 миллион доллар: Ұлттық Банк Ұлттық қордан сатылған валюта көлемін атады
15:17, Бүгін
Күніне 18,5 миллион доллар: Ұлттық Банк Ұлттық қордан сатылған валюта көлемін атады
Қазақстан халқының нақты саны белгілі болды
13:22, 05 қаңтар 2026
Қазақстан халқының нақты саны белгілі болды
Қазақстан халқының саны өсті
16:46, 01 тамыз 2024
Қазақстан халқының саны өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: