#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Ғылым және технология

2025 жыл соңғы онжылдықтағы магниттік дауылдар бойынша рекорд орнатты – ғалымдар

2025 жыл соңғы онжылдықтағы магниттік дауылдар бойынша рекорд орнатты – ғалымдар, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 12:15 Сурет: pixabay
2025 жылы магниттік дауылдар мен геомагниттік бұзылыстар күндерінің саны соңғы 20 жылдағы рекордтық деңгейден асып түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 24 желтоқсанда Күн астрономиясы зертханасының мамандары мәлімдеді.

Олардың дерегіне сәйкес, жылдың 358 күнінде магниттік дауылдар 69 рет тіркелген – бұл 2024 жылғы 44 жағдаймен салыстырғанда айтарлықтай көп. Сонымен қатар, геомагниттік бұзылыстар көрсеткіші Kp 4 және одан жоғары деңгейге жеткен күндер саны 164-ке жеткен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 75 пайызға артық.

Магниттік дауылдар саны бойынша соңғы ұқсас көрсеткіштер 2015 және 2016 жылдары байқалған – сәйкесінше 79 және 69 оқиға. Ал, геомагниттік бұзылыстар күндері бойынша жоғары көрсеткіш 2005 жылы 169 күн деңгейінде тіркелген.

Ғалымдар белсенділіктің өсуін 2025 жылдың алғашқы айларынан бастап қалыптасқан корональды тесіктердің ерекше көп болуына байланысты дейді. Мамандардың айтуынша, бұл құрылымдар қазіргі Күн белсенділігін айтарлықтай анықтап, күннің жарықшақтарын екінші орынға шығарады.

Мамандар корональды тесіктер саны мен көлемінің әлі үлкен екенін және геомагниттік белсенділіктің кемінде 2026 жылдың алғашқы айларына дейін сақталуы мүмкін екенін айтты.

Соңғы 25 жыл ішінде 2003 жылы абсолютті рекорд орнаған: 272 геомагниттік бұзылыс тіркеліп, оның 154 күнінде магниттік дауыл орнаған. Ал, ең тыныш жыл - 2009 жыл: онда тек төрт магниттік дауыл болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Полиция Қазақстан бойынша күшейтілген жұмыс режиміне көшті: ІІМ себептерді атап көрсетті
14:28, Бүгін
Полиция Қазақстан бойынша күшейтілген жұмыс режиміне көшті: ІІМ себептерді атап көрсетті
Магниттік дауылдар күшті қарқынмен қайта оралуда
21:46, 01 қазан 2025
Магниттік дауылдар күшті қарқынмен қайта оралуда
Жерді тағы магниттік дауыл орап өтеді
16:29, 20 сәуір 2025
Жерді тағы магниттік дауыл орап өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: