2025 жыл соңғы онжылдықтағы магниттік дауылдар бойынша рекорд орнатты – ғалымдар
Бұл туралы 24 желтоқсанда Күн астрономиясы зертханасының мамандары мәлімдеді.
Олардың дерегіне сәйкес, жылдың 358 күнінде магниттік дауылдар 69 рет тіркелген – бұл 2024 жылғы 44 жағдаймен салыстырғанда айтарлықтай көп. Сонымен қатар, геомагниттік бұзылыстар көрсеткіші Kp 4 және одан жоғары деңгейге жеткен күндер саны 164-ке жеткен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 75 пайызға артық.
Магниттік дауылдар саны бойынша соңғы ұқсас көрсеткіштер 2015 және 2016 жылдары байқалған – сәйкесінше 79 және 69 оқиға. Ал, геомагниттік бұзылыстар күндері бойынша жоғары көрсеткіш 2005 жылы 169 күн деңгейінде тіркелген.
Ғалымдар белсенділіктің өсуін 2025 жылдың алғашқы айларынан бастап қалыптасқан корональды тесіктердің ерекше көп болуына байланысты дейді. Мамандардың айтуынша, бұл құрылымдар қазіргі Күн белсенділігін айтарлықтай анықтап, күннің жарықшақтарын екінші орынға шығарады.
Мамандар корональды тесіктер саны мен көлемінің әлі үлкен екенін және геомагниттік белсенділіктің кемінде 2026 жылдың алғашқы айларына дейін сақталуы мүмкін екенін айтты.
Соңғы 25 жыл ішінде 2003 жылы абсолютті рекорд орнаған: 272 геомагниттік бұзылыс тіркеліп, оның 154 күнінде магниттік дауыл орнаған. Ал, ең тыныш жыл - 2009 жыл: онда тек төрт магниттік дауыл болған.