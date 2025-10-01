Магниттік дауылдар күшті қарқынмен қайта оралуда
Сурет: unsplash
1 қазанда, сәрсенбіде кешке Күндегі желдің күшеюіне байланысты геомагниттік жағдай қайтадан шиеленісе түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы РҒА Күн астрономиясы зертханасының Telegram арнасында ақпарат пайда болды.
"Экваторлық және орта және жоғары ендіктерде тіркелген өте тұрақсыз геомагниттік орта әлі сақталуда. Мәскеу уақытымен сағат 16-00-ден бастап магниттік дауылдар қайта басталды, қазір G1 – G2 диапазонында жүруде", делінген хабарламада.
Зертхананың мәліметі бойынша, Күндегі желдің жылдамдығы 750-800 сағатына шақырым шегінен бірнеше есе асып түсіп, елдің шығыс бөлігінде қарқынды полюстік жарықтың қысқа мерзімді қалыптасуын тудырды. Түнде аспандағы жарықты байқау ықтималдығы қайтадан артуы мүмкін.
Институт күн сәулесінде орташа қуатты плазма шығарындылары бөлінісінің жүріп жатқанын, сондай-ақ Күндегі дақтардың ұлғайып келе жатқанын хабарлайды. №4236 ең қауіпті белсенді аймақ Күн-Жер сызығына еніп, планетаға тікелей бағытталу қабілетіне ие.
"Осы факторлардың жиынтығы геомагниттік жағдайдың қашан тұрақтанатындығына, яғни уақытын болжауға мүмкіндік бермейді. Мұны келесі аптаның басында ғана сөз етуге болады", - деп атап өтті зертханадағылар.
Бұған дейін Жерде қуаты күшті геомагниттік дауыл жүріп жатқаны ескертілген.
