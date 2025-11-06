Жерге күшті магниттік дауылдар жақындап келеді
Бұл туралы 5 қарашада ИКИ РАН күн астрономиясы зертханасының Telegram-каналы математикалық модельдеу нәтижелері мен бақылау деректеріне сүйене отырып хабарлады.
Плазма бөлінісі M7.4 класты жарылысқа байланысты тіркелді, ол 5 қарашада шамамен 16:00-де байқалған. Соңғы 24 сағат ішінде Күнде бірден үш күшті жарылыс тіркелді, олардың екеуі ең жоғары X категориясына жатады. Бұл 2025 жылдың маусымынан бергі бірінші белсенділік.
Зерттеушілердің бағалауынша, жарылыс Жерге көрінетін жағына бірнеше ірі күн дақтары топтарының шығуымен байланысты, олардың жарылыс белсенділігі жоғары. Келесі күндері Жердің магниттік өрісі қатты сынаққа ұшырайды – геомагниттік дауылдардың деңгейі G3-G4 аралығында болжануда, яғни күштіден өте күштіге дейін.
Ең қауіпті өріс 7 қараша күні түсте күтілуде. Ғалымдар магниттік бұзылулар келесі апта соңына дейін сақталуы мүмкін екенін ескертеді, өйткені Күннің шығыс шетінде жаңа жарылыстар туғызуы ықтимал белсенді аймақтар бар.
Бұған дейін жазғанымыздай, ғалымдар Жер бетінде 41 мың жыл бұрын болған "табиғи апат" қайталануы мүмкін екенін айтып, дабыл қағуда.