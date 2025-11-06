Ғалымдар Жер бетінде 41 мың жыл бұрын болған "табиғи апат" қайталануы мүмкін екенін айтып, дабыл қағуда
Unión Rayo басылымының жазуынша, бұл кезең ғылымда "Лашамп оқиғасы" (Lašamp excursion) деген атаумен белгілі. Сол уақытта Жер ғарыштық радиациядан табиғи қорғанысынан айырылып, магнит өрісі уақытша құлдыраған.
Бірнеше мың жыл бойы Жердің магнит өрісінің күші қалыпты деңгейдің 10 пайызынан да төмен түсіп, ғаламшар ғарыштық сәулелерге толық ашық қалған.
Сол кезеңде әдетте тек полюстер маңында байқалатын солтүстік шұғыласы (аврора) орта ендіктерге дейін жеткен – тіпті Жерорта теңізі аймағынан да байқалған. Бұл радиация тірі ағзаларда генетикалық өзгерістер туғызып, тері ауруларының және өлім-жітімнің көбеюіне алып келген.
Science Advances журналының мәліметінше, сол уақытта біздің ата-бабаларымыздың кейбір қауымдары үңгірлерге жасырынған, ал басқалары күн сәулесінен қорғану үшін киімдерін жетілдірген.
Адамдар бұл дағдарыстан аман қалып қана қоймай, мәдени тұрғыда дамыды: үңгір суреттері, ритуалдар және алғашқы символикалық ойлау түрлері сол кезеңде пайда болды.
Ғалымдар атап өткендей, соңғы екі ғасырда Жердің магнит өрісі айтарлықтай әлсіреді, сондықтан сарапшылар бұл құбылыс жаңа геомагниттік күйреудің немесе тіпті полюстердің ауысуының бастамасы болуы мүмкін деп алаңдап отыр.
