Марста сирек минерал табылды
Science Daily журналының жазуынша, Марста күкірт барлық жерде кездеседі және әдетте басқа элементтермен қосылып, сульфатты минералдар түзеді. Жер бетінде сульфаттар негізінен жаңбыр суында оңай ериді. Ал Марста өте құрғақ климат болғандықтан, бұл минералдар миллиардтаған жылдар бойы сақталып, ежелгі экологиялық жағдайлардан сыр шертеді.
Жаңа зерттеуді SETI институты мен NASA Ames зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері Дженис Бишоп басқарды.
"Біз Валлес Маринерис каньондарының жанында екі сульфатты учаскені зерттедік. Онда орбиталық деректер бойынша табылған жұмбақ спектрлік жолақтар, қабатталған сульфаттар және қызықты геология болды",- деді Бишоп.
Нәтижелер көрсеткендей, Ювентае платосындағы жанартау жылуы және Арам Хаос астындағы геотермалдық энергия кәдімгі гидратталған сульфаттарды темір гидроксисульфатына айналдыра алады. Бұл жаңалық Марстың кей бөліктерінің бұрын ойлағанымыздан әлдеқайда ұзақ химиялық және термиялық белсенді болғанын көрсетеді, сонымен қатар планета бетінің түзілуі мен потенциалды өмірге қабілеттілігі туралы жаңа мәлімет береді.
