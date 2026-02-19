#Референдум-2026
Ғылым және технология

Ғалымдар Антарктидада гравитацияның әлсірегенін анықтады

Ғалымдар Антарктидада гравитацияның әлсірегенін анықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 13:13 Сурет: freepik
Алғаш қарағанда Жердің тартылыс күші өзгермейтін, тұрақты құбылыс сияқты көрінеді. Алайда шын мәнінде гравитация Жер бетінің әр нүктесінде әртүрлі болады. Мәселен, тартылыс күші ең әлсіз аймақ ретінде мәңгілік мұз құрсауындағы Антарктида анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Scientific Russia дерегіне сүйенсек, миллиондаған жылдар бойы Жер қыртысының терең қабаттарында өте баяу қозғалған тау жыныстары қазіргі антарктикалық гравитациялық ойыстың қалыптасуына себеп болған. Яғни, бұл – табиғи геологиялық үдерістердің нәтижесі.

Зерттеушілердің айтуынша, жер астындағы тау жыныстары тығыздығының әркелкі болуына байланысты гравитацияда аздаған тербелістер болады. Абсолюттік тұрғыдан бұл айырмашылықтар өте мардымсыз. Дегенмен олар Дүниежүзілік мұхитқа айтарлықтай әсер етуі ықтимал.

Антарктидада Қазақстан жайлы қандай естеліктер бар екенін сілтемеге өту арқылы оқи отырыңыз.

Оқи отырыңыз
Антарктидада Қазақстан жайлы қандай естеліктер бар?
12:09, 02 маусым 2023
Антарктидада Қазақстан жайлы қандай естеліктер бар?
Ғалымдар өсімдіктердің жаңа "көбею жолын" анықтады
14:24, 26 қаңтар 2026
Ғалымдар өсімдіктердің жаңа "көбею жолын" анықтады
Ғалымдар құрлықтардың неге Жердің бір жағына "топтасып" тұрғанын анықтады
14:41, 08 қаңтар 2026
Ғалымдар құрлықтардың неге Жердің бір жағына "топтасып" тұрғанын анықтады
