Ғалымдар өсімдіктердің жаңа "көбею жолын" анықтады
Proceedings of the National Academy of Sciences журналында жарияланған зерттеуге сәйкес, Dioscorea melanophyma деп аталатын ямстың жаңа түрі (жыныссыз ямс) бұл мәселені шешудің айлакер жолын тапқан.
Қытай ғылым академиясының ғалымдары бұл өсімдіктің жаңа өсімдікке айнала алатын қара, жылтыр пиязшықтар түзетінін анықтаған. Сыртқы пішіні жағынан олар жергілікті жидектерге ұқсайды. Құстар оларды азық ретінде жұтып, кейін басқа жерлерге таратады. Өсімдіктің жануарлар арқылы, яғни жеп қойылғаннан кейін таралуы эндозоохория деп аталады.
Ғалымдардың айтуынша, мұндай алдамшы көбеюдің басқа белгілі мысалдары жоқ.
Зерттеушілер таралғаннан кейін пиязшықтардың өну қабілеті мен тіршілікке бейімділігін де тексерген. Нәтижесінде олардың әрі қарай өсе алатыны анықталған. Сондай-ақ пиязшықтардың қаншалықты алысқа тарай алатыны да бағаланған: орташа таралу қашықтығы шамамен 230 метр, ал кейбір жағдайларда бұл қашықтық 500 метрден де асып кетуі мүмкін.
