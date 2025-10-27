#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Тайваньдық ғалымдар шаш өсуін ынталандыратын жаңа механизмді анықтады

Тайваньдық мамандар май қышқылдары &quot;ұйықтап жатқан&quot; шаш фолликулдарын оятып, шаш өсуін бастауға қабілетті екенін анықтады. Ғалымдар бұл ашылымды май жасушалары мен стволдық жасушалар арасындағы &quot;метаболикалық қарым-қатынас&quot; деп атайды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 15:53 Сурет: pixabay
Тайваньдық мамандар май қышқылдары "ұйықтап жатқан" шаш фолликулдарын оятып, шаш өсуін бастауға қабілетті екенін анықтады. Ғалымдар бұл ашылымды май жасушалары мен стволдық жасушалар арасындағы "метаболикалық қарым-қатынас" деп атайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зерттеушілер байқағандай, теріге жеңіл тітіркендіргіш әсер еткенде май жасушалары май қорын ыдыратып, моноқанықпаған май қышқылдарын, негізінен олеин қышқылын бөліп шығарады, деп жазады Cell Metabolism журналы.

Бұл заттар шаш фолликулдарының стволдық жасушаларына сіңіп, оларды белсендіреді. Ғалымдар түсіндіруінше, сол кезде жасушалардың ішінде энергия өндіруге жауапты крошка митохондриялар іске қосылады. Олардың жұмысы күшейгенде фолликулдарды қайта өсуге мәжбүр ететін сигналдар пайда болады.

"Тышқандарда эксперимент барысында теріге жай ғана май қышқылдарын жағу 10–20 күн ішінде жаңа шаштың өсуіне әкелді. Ал егер зерттеушілер май ыдырауын бөгегенде, өсу тоқтады, бұл механизмнің негізгі рөлін дәлелдеді", – деп хабарлады ғалымдар.

Бұған дейін белгілі диетолог Франклин Джозеф қандай көкөніс ең пайдалы тағамдардың бірі екенін анықтағаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық ауыр атлет жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бесінші орын алды
18:43, Бүгін
Қазақстандық ауыр атлет жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бесінші орын алды
Америкалық ғалымдар Марста жауын-шашын мен қар жауғанын анықтады
14:48, 24 сәуір 2025
Америкалық ғалымдар Марста жауын-шашын мен қар жауғанын анықтады
Ғалымдар ұшу алдында және кезінде "ішу" өмірге қауіп төндіретінін дәлелдеді
09:59, 07 маусым 2024
Ғалымдар ұшу алдында және кезінде "ішу" өмірге қауіп төндіретінін дәлелдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: