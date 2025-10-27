Тайваньдық ғалымдар шаш өсуін ынталандыратын жаңа механизмді анықтады
Сурет: pixabay
Тайваньдық мамандар май қышқылдары "ұйықтап жатқан" шаш фолликулдарын оятып, шаш өсуін бастауға қабілетті екенін анықтады. Ғалымдар бұл ашылымды май жасушалары мен стволдық жасушалар арасындағы "метаболикалық қарым-қатынас" деп атайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Зерттеушілер байқағандай, теріге жеңіл тітіркендіргіш әсер еткенде май жасушалары май қорын ыдыратып, моноқанықпаған май қышқылдарын, негізінен олеин қышқылын бөліп шығарады, деп жазады Cell Metabolism журналы.
Бұл заттар шаш фолликулдарының стволдық жасушаларына сіңіп, оларды белсендіреді. Ғалымдар түсіндіруінше, сол кезде жасушалардың ішінде энергия өндіруге жауапты крошка митохондриялар іске қосылады. Олардың жұмысы күшейгенде фолликулдарды қайта өсуге мәжбүр ететін сигналдар пайда болады.
"Тышқандарда эксперимент барысында теріге жай ғана май қышқылдарын жағу 10–20 күн ішінде жаңа шаштың өсуіне әкелді. Ал егер зерттеушілер май ыдырауын бөгегенде, өсу тоқтады, бұл механизмнің негізгі рөлін дәлелдеді", – деп хабарлады ғалымдар.
Бұған дейін белгілі диетолог Франклин Джозеф қандай көкөніс ең пайдалы тағамдардың бірі екенін анықтағаны хабарланған болатын.
