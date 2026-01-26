Қазақстанда микроқаржылық және коллекторлық ұйымдарға жаңа талаптар енгізілмек
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі "Микроқаржылық және коллекторлық қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйым қызметін жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы" жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жоба микроқаржылық және коллекторлық қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың бюджетін құру талаптарын, ұйым жетекшілері туралы ақпаратты, сондай-ақ тіркелімнен шығарылған ұйымның қызметі барысында жинаған құжаттары мен мәліметтерін басқа өзін-өзі реттейтін ұйымға немесе қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау органы өкілетті органы арқылы тапсыру тәртібін анықтайды.
Агенттік түсіндіргендей, жоба мына мақсаттарды көздейді:
- Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың бюджетін құру талаптарын бекіту және олардың өз функцияларын орындау қабілетін қамтамасыз ету;
- Ұйым жетекшілері туралы ақпаратты өкілетті органға ұсынуға біркелкі талаптар енгізу;
- Тіркелімнен шығарылған жағдайда микроқаржылық және коллекторлық қызмет саласында өзін-өзі реттеу функцияларының үздіксіз орындалуын қамтамасыз ету.
Ережелер 2026 жылғы наурызда бекітілуі жоспарланған.
Құжат "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 2026 жылғы 9 ақпанға дейін қоғамдық талқылауға жарияланған.
