#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Ғылым және технология

Ғалымдар құрлықтардың неге Жердің бір жағына "топтасып" тұрғанын анықтады

Ғалымдар құрлықтардың неге Жердің бір жағына &quot;топтасып&quot; тұрғанын анықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 14:41 Сурет: pexels
Егер глобусты алып, оны Тынық мұхиты жағына бұрсаңыз, тек су ғана көрінеді. Ал Африка, Еуропа және Азияға назар аударсаңыз, көп аумақты құрлықтардың алып жатқанын байқауға болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

IFLScience басылымының жазуынша, шын мәнінде құрлықтар кеңеюін жалғастырып жатыр. Сонымен қатар, Атлант мұхиты "өсіп", Американы Еуропа мен Африкадан алыстатуда.

Осылайша, әр 300–500 миллион жыл сайын құрлықтардың көпшілігі суперқұрлыққа айналады – бұл бірнеше тектоникалық плиталардан тұратын және теңіз деңгейінен жоғары орналасқан үлкен аймақ.

Бір суперқұрлық деп саналуы үшін ол құрлықтың жалпы ауданының кемінде 75%-ын қамтуы керек. Еуропа, Азия және Африка бір-бірімен қосылғанына қарамастан, олар Жердің жалпы аумағының тек 57%-ын ғана алып жатыр.

Пангея – соңғы суперқұрлық, ол 336–175 миллион жыл бұрын болған және біз оның бөлшектенуін әлі күнге дейін бақылап отырмыз. Пангеяға дейін Гондвана және басқа да көптеген құрлықтар болған, бірақ олардың аттары көпшілікке таныс емес.

Осылайша, келесі бірнеше он миллион жыл ішінде жағдай өзгеріп, Еуразия шығысқа, ал Америка батысқа жылжиды. Содан кейін, мүмкін, болашақтағы жаңа суперқұрлық қайтадан түзіле бастайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ғалымдар Мариан шұңғымасынан шығатын зор дыбыстың көзін тапты
17:58, 22 қыркүйек 2024
Ғалымдар Мариан шұңғымасынан шығатын зор дыбыстың көзін тапты
Африка біртіндеп екі құрлыққа бөлініп келеді – ғалымдар
11:29, 24 қараша 2025
Африка біртіндеп екі құрлыққа бөлініп келеді – ғалымдар
Азық-түлік қауіпсіздігі: қазақстандықтар тамақ өнімдерін таңдағанда нені білуі керек
22:33, 11 қараша 2024
Азық-түлік қауіпсіздігі: қазақстандықтар тамақ өнімдерін таңдағанда нені білуі керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: