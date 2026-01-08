Ғалымдар құрлықтардың неге Жердің бір жағына "топтасып" тұрғанын анықтады
IFLScience басылымының жазуынша, шын мәнінде құрлықтар кеңеюін жалғастырып жатыр. Сонымен қатар, Атлант мұхиты "өсіп", Американы Еуропа мен Африкадан алыстатуда.
Осылайша, әр 300–500 миллион жыл сайын құрлықтардың көпшілігі суперқұрлыққа айналады – бұл бірнеше тектоникалық плиталардан тұратын және теңіз деңгейінен жоғары орналасқан үлкен аймақ.
Бір суперқұрлық деп саналуы үшін ол құрлықтың жалпы ауданының кемінде 75%-ын қамтуы керек. Еуропа, Азия және Африка бір-бірімен қосылғанына қарамастан, олар Жердің жалпы аумағының тек 57%-ын ғана алып жатыр.
Пангея – соңғы суперқұрлық, ол 336–175 миллион жыл бұрын болған және біз оның бөлшектенуін әлі күнге дейін бақылап отырмыз. Пангеяға дейін Гондвана және басқа да көптеген құрлықтар болған, бірақ олардың аттары көпшілікке таныс емес.
Осылайша, келесі бірнеше он миллион жыл ішінде жағдай өзгеріп, Еуразия шығысқа, ал Америка батысқа жылжиды. Содан кейін, мүмкін, болашақтағы жаңа суперқұрлық қайтадан түзіле бастайды.