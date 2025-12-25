#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511
602.72
6.49
Ғылым және технология

Ресей жасанды гравитациясы бар айналмалы ғарыш станциясының жобасын патенттеді

Ресей жасанды гравитациясы бар айналмалы ғарыш станциясының жобасын патенттеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 12:15 Сурет: freepik
Ресейдің "Энергия" зымыран-ғарыш корпорациясы ғарышкерлердің ұзақ мерзімді ұшулар кезіндегі денсаулығын қорғау үшін жасанды гравитация жасай алатын ірі айналмалы ғарыш станциясының жобасына патент алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Interesting Engineering дерегіне сүйенсек, бұл қадам Ресейдің 2028 жылы Халықаралық ғарыш станциясындағы (ХҒС) жұмысын аяқтағаннан кейін ұлттық пилотталған ғарыш бағдарламасының одан әрі дамуының ықтимал бағытын көрсетеді.

Аталған инновациялық жобаның басты мақсаты – салмақсыздықтың адам ағзасына тигізетін зиянды әсерімен күресу. Қазіргі таңда дәл осы фактор ғарышты терең игеруге басты қауіп саналып отыр.

Гравитация болмаған жағдайда адамның бұлшық еттері әлсіреп, сүйек тығыздығы азаяды. Сол себепті ХҒС экипажы күн сайын бірнеше сағат бойы міндетті түрде дене жаттығуларын жасауға мәжбүр. Жаңа станция осы мәселені түбегейлі шешу үшін Жердің тартылыс күшіне ұқсас тұрақты жасанды гравитацияны қамтамасыз етуді көздейді.

Патенттік құжаттамаға сәйкес, станцияның құрылысы алып айналмалы дөңгелекке ұқсайды. Тұрғын модульдер орталық біліктен шамамен 40 метр қашықтықта, дөңгелектің шабақтары сияқты радиалды түрде орналасады.

Айта кету керек, жасанды гравитация идеяларын тек Ресей ғана емес, басқа елдер де қарастырып келеді. Мысалы, NASA ондаған жыл бойы "Nautilus-X" секілді ұқсас тұжырымдамаларды зерттеп келеді, ал АҚШ-тың Vast атты жеке компаниясы коммерциялық айналмалы ғарыш станциясын жасау бағытында жұмыс істеуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Халықаралық ғарыш станциясының ғарышкері жердің керемет көріністерін паш етті
15:10, 02 сәуір 2024
Халықаралық ғарыш станциясының ғарышкері жердің керемет көріністерін паш етті
"Боран" ғарыш кемесінің иесі Дәурен Мұсаға іздеу жарияланды
17:02, 29 қараша 2024
"Боран" ғарыш кемесінің иесі Дәурен Мұсаға іздеу жарияланды
Бактериялар ғарышта өмір сүре ала ма – зерттеу нәтижесі
13:51, 07 қазан 2025
Бактериялар ғарышта өмір сүре ала ма – зерттеу нәтижесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: