Қытайлық ғалымдар ескі ұялы телефондардан алтын бөліп алудың 20 минуттық тәсілін тапты
Angewandte Chemie International Edition басылымының жазуынша, бұл жаңалық электронды қалдықтарды қайта өңдеудің әлемдік тәжірибесін түбегейлі өзгертіп, дәстүрлі алтын өндіруге тәуелділікті азайтуы мүмкін.
Өзін-өзі еріту механизміне негізделген жаңа әдісте калий пероксомоносульфаты мен калий хлоридінің сулы ерітіндісі қолданылады. Бұл ерітінді алтын немесе палладий бетімен жанасқан кезде, металдардың өзі катализатор қызметін атқарып, аса белсенді тотықтырғыштардың түзілуін іске қосады.
Тәжірибелер көрсеткендей, бұл процесс ескі процессорлар мен баспа платаларынан алтынды 98,2 пайыз тиімділікпен бөліп алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ палладийдің 93,4 пайызы қалпына келтіріледі. Сонымен қатар, алтын өндірудің өзіндік құны қазіргі нарықтық бағадан шамамен үш есе арзан, бұл әдісті бүгінгі таңда ең үнемді тәсілдердің біріне айналдырады.
Мысалы, 10 килограмм электронды платаны қайта өңдеу арқылы шамамен 1,4 грамм алтын алуға болады, ал жалпы шығын көлемі небәрі 72 АҚШ долларын құрайды. Салыстыру үшін айтсақ, алтынның қазіргі нарықтағы бағасы бұдан әлдеқайда жоғары.
Экономикалық тиімділіктен бөлек, бұл технология дәстүрлі әдістермен салыстырғанда энергия тұтынуды шамамен 62,5 пайызға азайтады және реагенттерге кететін шығынды 93 пайыздан астам қысқартады. Сондай-ақ қауіпті қосалқы қалдықтардың көлемі айтарлықтай төмендейді.
