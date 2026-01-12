#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Ғылым және технология

Қытайлық ғалымдар ескі ұялы телефондардан алтын бөліп алудың 20 минуттық тәсілін тапты

Қытайлық ғалымдар ескі ұялы телефондардан алтын бөліп алудың 20 минуттық тәсілін тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 12:16 Сурет: freepik
Қытайлық ғалымдар электронды қалдықтардан алтын өндірудің тың әдісін әзірледі. Зерттеушілер бөлме температурасында бар болғаны 20 минут ішінде ескі ұялы телефондардан алтынның 98 пайыздан астамын бөліп алуға мүмкіндік беретін жылдам әрі арзан тәсіл ойлап тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Angewandte Chemie International Edition басылымының жазуынша, бұл жаңалық электронды қалдықтарды қайта өңдеудің әлемдік тәжірибесін түбегейлі өзгертіп, дәстүрлі алтын өндіруге тәуелділікті азайтуы мүмкін.

Өзін-өзі еріту механизміне негізделген жаңа әдісте калий пероксомоносульфаты мен калий хлоридінің сулы ерітіндісі қолданылады. Бұл ерітінді алтын немесе палладий бетімен жанасқан кезде, металдардың өзі катализатор қызметін атқарып, аса белсенді тотықтырғыштардың түзілуін іске қосады.

Тәжірибелер көрсеткендей, бұл процесс ескі процессорлар мен баспа платаларынан алтынды 98,2 пайыз тиімділікпен бөліп алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ палладийдің 93,4 пайызы қалпына келтіріледі. Сонымен қатар, алтын өндірудің өзіндік құны қазіргі нарықтық бағадан шамамен үш есе арзан, бұл әдісті бүгінгі таңда ең үнемді тәсілдердің біріне айналдырады.

Мысалы, 10 килограмм электронды платаны қайта өңдеу арқылы шамамен 1,4 грамм алтын алуға болады, ал жалпы шығын көлемі небәрі 72 АҚШ долларын құрайды. Салыстыру үшін айтсақ, алтынның қазіргі нарықтағы бағасы бұдан әлдеқайда жоғары.

Экономикалық тиімділіктен бөлек, бұл технология дәстүрлі әдістермен салыстырғанда энергия тұтынуды шамамен 62,5 пайызға азайтады және реагенттерге кететін шығынды 93 пайыздан астам қысқартады. Сондай-ақ қауіпті қосалқы қалдықтардың көлемі айтарлықтай төмендейді.

Бұған дейін Ұлыбританияда темір дәуіріне тән ерекше жауынгерлік керней табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ғалымдар электроника қалдықтарынан алтын алудың жаңа тәсілін тапты
12:12, 27 маусым 2025
Ғалымдар электроника қалдықтарынан алтын алудың жаңа тәсілін тапты
Физиктер жасы 2 миллиард жыл болатын ядролық реакторлардың ізін тапты
12:33, Бүгін
Физиктер жасы 2 миллиард жыл болатын ядролық реакторлардың ізін тапты
Ғалымдар құрлықтардың неге Жердің бір жағына "топтасып" тұрғанын анықтады
14:41, 08 қаңтар 2026
Ғалымдар құрлықтардың неге Жердің бір жағына "топтасып" тұрғанын анықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: