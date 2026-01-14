Ғалымдар ежелгі Помпей тұрғындары лас суда шомылғанын анықтады
Бұл туралы ақпарат Proceedings of the National Academy of Sciences ғылыми журналында жарияланды.
Ғылыми мақалада кейбір шомылатын орындардағы судың құрамы тер, тері майы және адам өмірінің басқа да қалдықтарына қаныққан ағынды суға көбірек ұқсайтыны айтылған.
Зерттеушілер бұл деректерді ғимараттардың қирандыларын емес, көне құбырлар мен құдықтарда жиналған көзге түсе бермейтін әктас шөгінділерін зерттеу арқылы анықтаған. Жаңа мақаланың авторларының пікірінше, Рим билігі бұл антисанитарлық жағдайға нүкте қойып, нағыз гигиеналық төңкеріс жасаған.
79 жылы Везувий жанартауының атқылауынан күл астында қалған Помпей көбіне типтік Рим қаласы ретінде белгілі. Алайда ежелде қаланы жергілікті италиялық ақсүйектер, ең алдымен өз мәдениеті бар самниттер басқарған. Тек б.з.д. 80 жылдан кейін ғана Помпей Рим колониясына айналған.
Самниттер де римдіктер сияқты қоғамдық моншаларды жақсы көрген. Қалада кемінде бес монша кешені салынған. Ең танымалдарының қатарына шамамен б.з.д. 125 жылы тұрғызылған Стабий және Республикалық моншалар жатады. Бұл ғимараттар қоғам өмірінің орталығы, адамдар бас қосып, демалатын орын болған.
Рим акведугі салынғанға дейін Помпей тұрғындарында орталықтандырылған су жүйесі болмаған. Олар жер асты суларына тәуелді болып, құдық қазып, суды арнайы шелектермен көтеріп, кейін купельдерді толтырған. Бұл өте баяу әрі ауыр процесс еді, өйткені ол кезде суды тиімді көтеретін тетіктер болмаған.
Германиядағы Майнц университетінің ғалымы Гюль Сюрмелихинди жетекшілік еткен халықаралық археологтар тобы сол кездегі моншалардағы судың қаншалықты таза болғанын анықтап көрді.
Зерттеушілер күтпеген дереккөзге – ғасырлар бойы су жүйелерінің ішінде жиналған карбонат шөгінділеріне жүгінді. Олар құдықтарда, бассейндерде, дренаж арналары мен кейінірек салынған рим акведугінде қалыптасқан.
Минералогиялық талдау 40 метр тереңдіктегі құдықтан алынған су мен моншалардағы судың арасында айқын айырмашылық бар екенін көрсетті. Помпей моншаларындағы судың құрамында көміртектің тұрақты изотоптары төмен деңгейде болған, бұл оның құрамында органикалық заттардың көп екенін аңғартады. Ал құдық суында мұндай заттар өте аз болған.
Органикалық заттардың көп болуы "антропогендік ластануды" білдіреді. Яғни Помпей моншаларындағы су құдықтағы суға қарағанда әлдеқайда лас болған. Бұған моншаға келушілердің өздері себеп болған.
Мұндай антисанитарлық жағдайдың негізгі себебі сол дәуірдегі технологиялық шектеулерге байланысты. Терең құдықтардан суды шелектер арқылы көтеру өте баяу жүрді. Зерттеушілердің есебінше, бір сағатта 900-ден 5000 литрге дейін ғана су көтеруге мүмкіндік болған. Бұл көлем купельдердегі суды күніне бір немесе екі рет қана толық ауыстыруға жеткен.
Яғни ластану тікелей моншалардың ішінде орын алған. Ғалымдардың пікірінше, негізгі ластаушы көздер — келушілердің тері, тері майы және зәрі болған. Адамдар үздіксіз келіп отырғандықтан, су көбіне толық жаңартылмай қалған. Бұл жағдай Помпей Рим билігіне өткеннен кейін түбегейлі өзгерген.
Бұған дейін ғалымдардың әлемдегі ең көне өзен аңғарын тапқанын жазғанбыз.