Дене салмағының қалыпты деңгейі қатерлі ісік қаупін азайтады - дәрігер кеңесі
Артық май тіні жасушалардың ДНҚ-сын зақымдап, қатерлі ісіктің пайда болуына түрткі болуы мүмкін. Сонымен қатар семіздік кезінде эстроген жыныс гормонының деңгейін арттыратын ферменттер көптеп түзіледі. Ал эстроген гормонға тәуелді ісіктердің өсуін ынталандырады. Бұл туралы Мадридтегі М. Д. Андерсон атындағы онкологиялық орталықтың эндокринологы Маркос Лахера El Español басылымына берген сұхбатында айтты.
"Гиперинсулинемия, яғни инсулин деңгейінің жоғары болуы және семіздік кезінде инсулинге ұқсас өсу факторының артуы да қатерлі ісіктің дамуына ықпал етеді", – деп ескертті эндокринолог.
Лахераның айтуынша, семіздік лептин мен резистин сияқты гормондардың тепе-теңдігін бұзып, ішек микробиотасының құрамын өзгертеді. Бұл құбылыс ішек дисбиозы деп аталады және ішектегі пайдалы әрі зиянды бактериялардың арақатынасының өзгеруін білдіреді. Дисбиоз қабыну үдерісін күшейтіп, иммундық жүйенің жұмысын әлсіретуі мүмкін, ал бұл өз кезегінде онкологиялық аурулардың қаупін арттырады.
